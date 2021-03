Vláda by neměla ani uvažovat o zavření podniků nad 50 pracovníků, řekl prezident Hospodářské komory

Praha Nejdůležitějším úkolem dneška je podle prezidenta Hospodářské komory (HK) Vladimíra Dlouhého co nejrychlejší očkování, komora je podle něj připravena se na tom podílet. Vláda by neměla ani uvažovat o uzavření podniků nad 50 pracovníků, řekl v pondělí v projevu k živnostníkům a podnikatelům.

Masivní testování je podle něj cestou k udržení průmyslu v provozu, ale i otevírání obchodů, služeb a cestovního ruchu. Vláda ale musí celý projekt logisticky, materiálně a legislativně zajistit, řekl. Přednost před obnovením podnikatelských činností, pokud to bude nutné, by měl mít ale návrat dětí do škol, dodal.



Současná vlna pandemie podle Dlouhého opadne, ale budou hrozit další i v souvislosti s mutacemi koronaviru. Rychlé očkování je tak pro další fungování společnosti podle něj nezbytné. HK i členské firmy jsou podle něj připraveny pro tyto účely nabídnout svou síť i vývoj digitálních aplikací, které by umožnily lepší administraci procesu.

Zatím podle Dlouhého neexistují přesvědčivé důkazy, že by současné epidemické situaci pomohlo, aby vláda nařídila uzavření firem nad 50 zaměstnanců. Kabinet by proto k tomuto kroku neměl přistoupit. Ekonomické dopady tohoto otevření by podle Dlouhého negativně ovlivnily schopnost státu s pandemií bojovat, řekl.

Pokud vláda nařídí testování dvakrát týdně, o čemž má v pondělí jednat, je podle Dlouhého nezbytné, aby zajistila dostatek testů a také se věnovala otázce jejich proplácení.

Pro další fungování podnikatelského prostřední jsou nutné efektivní kompenzace. Nadále by měl fungovat program na podporu zaměstnanosti Antivirus a ministerstvo průmyslu a obchodu by také mělo rychle podle Dlouhého spustit dva nové dotační tituly, které mají nahradit většinu dosavadních „covidových“ programů. Dlouhý také vládu vyzval, aby zlepšila svou komunikační strategii a důsledněji vymáhala schválená opatření.

Z důvodu první vlny pandemie vláda loni od 13. března uzavřela bazény, posilovny, fitness a wellness centra a další sportoviště, od 14. března zakázala provoz většiny obchodů, stravovací zařízení musela zahájit prodej přes výdejní okna. Všechny tyto podnikatelské činnosti se s uzavřením nebo omezením provozu potýkají kvůli další vlně koronaviru i nyní.