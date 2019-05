Do rafinerie v Litvínově už teče ropa ze státních rezerv. Dočasně nahradí znečištěnou ropu z Ruska

Nelahozeves (Mělnicko) Do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově od středy teče ropa ze státních hmotných rezerv. V Nelahozevsi to ve čtvrtek řekl novinářům předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Z rezerv mělo jít více než 100 000 tun ropy.

Náklady spojené se zápůjčkou zaplatí Unipetrol, mělo by to být asi 70 milionů korun. Státní ropa dočasně nahradí znečištěnou surovinu z ropovodu Družba.

„Zásoby by rafinérii Litvínov stačit na 15 až 20 dnů výroby. Je to přesně to kritické období, ve kterém se dá předpokládat, že ropa (ropovodem Družba) do České republiky prostě nebude proudit,“ sdělil předseda správy. Unipetrol podle něj vrátí ropu zpět do skladů státního správce ropovodů Mero, až se situace vrátí k normálu.

Na cestu čisté ropy, která už je na hranicích Ruska s Běloruskem, do ČR je podle Švagra potřeba 13 až 15 dní. V Česku by tak mohla být kolem 15. května, dodal. Minulý týden se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickým chloridem, který může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz sirné ruské ropy zastavily.

Předseda správy ve čtvrtek odmítl spekulace, že by přerušení dodávek z ropovodu Družba vedlo k růstu cen na českém trhu.



Poskytnutí ropy pro Unipetrol ze státních hmotných rezerv v pondělí schválila česká vláda. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) bližší informace neposkytla, materiál totiž kabinet projednával v utajeném režimu. Česko má nyní přes přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba pokryty komerčními subjekty zásoby pohonných hmot na necelý měsíc. Kromě toho má země také zásoby ropy a ropných produktů ve státních rezervách na víc než 80 dní.

„Není žádný důvod k obavě ze zastavení rafinerie v Litvínově, není žádná obava ani z toho, že by zásobování českého trhu mělo být nějakým způsobem narušeno z hlediska dodávek nafty,“ dodal Švagr.



Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie také rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy, z čehož na litvínovskou rafinerii připadá téměř šest milionů tun. Kralupská rafinerie naopak zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně.

Objem ropy dodané do Česka zveřejňoval státní správce ropovodů Mero do doby, než se Unipetrol stal v roce 2015 jediným vlastníkem někdejší České rafinérské. V roce 2014 bylo do ČR dodáno 7,48 milionu tun ropy, z toho ropovodem Družba 3,85 milionu tun. Minulý týden Švagr uvedl, že v ropovodu Družba se nachází 250 000 až 300 000 tun kontaminované ropy.