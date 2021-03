Dovolená u moře podražila. Kvůli zavřeným okresům roste zájem o letecké zájezdy za exotikou

PRAHA Nad Českou republikou sice od začátku března visí nekompromisní lockdown, čím dál více lidí před ním ale prchá za hranice. Některé hotely lákají na akční ceny, jiné naopak zdražily. Jak v současnosti vypadá nabídka cestovních kanceláří a na co se připravit?

„Někteří lidé, kteří dosud dovolenou neplánovali, o ní začali vzhledem k sílícím omezením v tuzemsku uvažovat,“ sdělila mluvčí agentury Invia Andrea Řezníčková. Jen charterovými lety společnosti Smartwings z Prahy podle informací webu Lidovky.cz odlétají za teplem stovky Čechů denně. Nejoblíbenější jsou v současnosti například letoviska na Kanárských ostrovech, egyptská střediska Hurghada, Marsa Alam či Šarm aš-Šajch, španělská Málaga nebo ostrovy Mallorca a Madeira. Spousta Čechů ale vyráží za sluncem také do arabských emirátů Dubaj či Rás al-Chajma.



Drahý Karibik

Podle informací serveru Lidovky.cz však některé zájezdy oproti době před pandemií podražily. „Ceny zájezdů se mění v reakci na nabídku hoteliérů. Do některých zemí ceny klesly, do některých naopak podražily,“ sdělil webu Lidovky.cz místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. „Je to hotel od hotelu. Jsou hotely, které drží ceny z minulosti, jiné nabízejí akční ceny, jiné zase o trochu zdražily, ceny se ale různí především podle kvality ubytování,“ říká Papež s tím, že ceny letenek zůstávají zhruba srovnatelné s dobou před krizí.

Například osmidenní zájezd do Egypta je tak aktuálně k mání s all inclusive už od deseti tisíc, ale může vyjít i na více než 30 tisíc korun za osobu. Podobně jsou na tom v současnosti také Kanárské ostrovy Tenerife, Gran Canaria či Fuerteventura. Větší cenové rozdíly jsou pak znatelné například u oblíbených Spojených arabských emirátů, kam se lze dostat už za 12 tisíc, v luxusnějším hotelu však vyjde zájezd i na 50 tisíc korun a více.

Pro náročnější klienty v nabídce tuzemských cestovek zůstávají ale také oblíbené zimní destinace jako Maledivy, Dominikánská republika nebo Seychely. U těchto zemí však nejlevnější varianta zájezdu začíná na 30 tisících, s kvalitnějším ubytováním se pak může i znásobit. Například Dominikánská republika podle mluvčího Student Agency Aleše Ondrůje průměrně proti době před pandemií zdražila o 33 procent na téměř 46 tisíc korun za osobu. Naopak Maledivy ale podle Student Agency letos zlevnily v průměru o devět procent.

Testy jsou samozřejmostí

Všechny zmíněné země se přitom podle ministerstva zdravotnictví České republiky aktuálně řadí mezi kategorie států s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy nemocí covid-19. K dovolené je tak pokaždé nutné připočítat náklady navíc spojené s testováním. V případě zmíněných zemí se aktuálně musí cestující prokazovat negativním covid testem obousměrně, tedy i při návratu do České republiky.

Donedávna Češi hojně navštěvovali také tanzanský Zanzibar, do něj a do dalších zemí však vláda kvůli riziku šíření takzvané jihoafrické a brazilské mutace zakázala cestovat, a to až do 11. dubna 2021. Kromě Tanzanie Češi nesmí také například do Keni, Jihoafrické republiky či Brazílie. „U Keni tomu zákazu příliš nerozumím, v porovnání s námi mají opravdu minimum nakažených,“ říká Papež.

Navzdory nejisté sezoně tuzemské cestovní kanceláře zveřejnily také nabídku first minute zájezdů na letošní léto. Klienti tak zatím mohou vybírat i z dalších oblíbených destinací, jako je Bulharsko, Řecko, Itálie, Turecko či Tunisko. Zprostředkovatelé dovolených lákají na flexibilnější podmínky. Zárukou, že zákazníci o své peníze nepřijdou, má být třeba bezplatná změna zájezdu, snížené zálohy, některé cestovky klientům slibují i storno zdarma.

Storno i měsíc předem

„Klientům nově umožňujeme bezplatné storno zájezdu ještě 30 dnů před odjezdem, snížili jsme také zálohy a v případně problému vracíme hotovost, a to i když klient uplatnil voucher,“ potvrdil pro Lidovky.cz Petr Kostka, mluvčí Exim Tours.

Pandemii se před létem uzpůsobují i letečtí dopravci. Negativní test nově před vstupem na palubu letadel vyžaduje tuzemská skupina Smartwings, kterou Češi nejčastěji pro svoji dovolenou využívají. „U antigenního testu nesmí být výsledek starší než 24 hodin a u RT-PCR testu nesmí být starší než 72 hodin, před nástupem na palubu letadla vyžadujeme potvrzení od akreditované laboratoře,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí letecké skupiny Vladimíra Dufková.

„Předtím se turisté mohli otestovat až v cílové destinaci. Rozhodnutí Smartwings řeší ono hluché místo, kdy člověk mohl přenášet vir v letadle,“ okomentoval rozhodnutí dopravce ředitel CK Blue Style Ondřej Rušikvas. Velkou naději pro aerolinky i zprostředkovatele cest představuje také očkování, zatím však není jisté, že se do cestování zásadně promítne už letos v létě.



Než však turista z jiného okresu vůbec na mezinárodní letiště vyrazí, připravit si musí také čestné prohlášení a doklady prokazující cestu, například smlouvu o zájezdu či letenku. To policistům při případné kontrole stačí i přes to, že zdravotnický resort doporučuje vycestovat za hranice pouze v nezbytných případech, mezi něž turistika nepatří. Podmínky pro vycestování do jednotlivých zemí se mohou měnit, před každou cestou je proto nutné zkontrolovat aktuální stav.