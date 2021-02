Cestám na Zanzibar je konec. Vláda zařadila na černou listinu několik exotických míst, bojí se nových mutací

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů až na neodkladné výjimky do několika afrických a jihoamerických zemí. Od pátku do 11. dubna nesmí cestovat například do Brazílie, Jihoafrické republiky, Keni nebo na Zanzibar. Ochranné opatření ve středu večer projednala vláda, uvedl v tiskové zprávě úřad vlády.

Opatření podle něj reaguje na hrozbu zavlečení brazilské a jihoafrické mutace koronaviru na české území. „Ministerstvo zdravotnictví proto českým občanům a dalším osobám s bydlištěm na území České republiky od 26. února do 11. dubna až na neodkladné výjimky zakázalo vstup do zemí s extrémním rizikem výskytu těchto mutací,“ uvedl úřad vlády.

Češi tak nesmí cestovat do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambie a Zimbabwe. Vzhledem k omezením v cestování Češi podle cestovních kanceláří v současné době nejčastěji odlétají k moři. Mezi nejžádanější destinace patří i Zanzibar. Podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové vyrážejí nyní na Zanzibar čeští cestovatelé také individuálně a spojují to s cestou na safari do Tanzanie, řekla ve středu. Právě cesta na ostrov Zanzibar je podle dostupných informací za prvními případy výskytu nakažlivější jihoafrické mutace koronaviru v Česku. Oficiálně se na potvrzení výskytu mutace národní referenční laboratoří Státního zdravotního ústavu zatím čeká.