Tvrdý lockdown se zavřením firem není ve hře, tvrdí Havlíček. Demise vlády by prý přinesla jen zmatek

Počty nakažených neustále rostou a vláda takřka nepřetržitě jedná o opatřeních, která by epidemii koronaviru konečně zbrzdila. Jednou ze skloňovaných variant je i tvrdý lockdown se uzavřením velkých podniků. Ministr průmyslu, obchodu i dopravy Karel Havlíček však v rozhovoru pro Radiožurnál tuto variantu vyvrátil. Zároveň přiznal, že se kabinet nechystá podat demisi. Ta by prý jen způsobila větší zmatek.

„Netvrdím, že nejsou určití lidé, kteří ale nejsou ve vládě, kteří by i s těmito návrhy přicházeli. Ale toto ve hře není,“ okomentoval Havlíček pro Radiožurnál možnost tvrdého lockdownu s uzavřením firem. Podlě něj to není ve hře z mnoha důvodů.

„Podniky chceme využít pro to, aby se z nich stala ‚testovací centra‘. Mimo jiné jsme na vládě schválili systém podpory rychlotestování ve firmách. Každý zaměstnanec bude mít prostřednictvím zaměstnavatele nárok na čtyři testy během jednoho měsíce, které budou podpořeny státem. Chceme tím podniky dostat do hry tak, aby se vytvořily desetitisíce míst, kde se bude na bázi rychlotestu testovat,“ vysvětlil v rozhovoru ministr.

Kabinet se podle něj zároveň usnesl na jistých opatřeních, která předloží opozici. Jednotlivé návrhy ještě zpracovávají ministerstva. Následně budou představeny opozici. Veřejnosti by měly být oznámeny ve čtvrtek večer.

„Shodli jsme se na některých věcech, kterým se blížíme, ale není to odsouhlasené vládou. Dokud se vláda neshodne tím, že o tom hlasuje, tak bychom opatření neradi vypouštěli ven. V každém případě bychom je ve čtvrtek chtěli dodělat, doděláváme ještě některé detaily. Týká se to věcí, které se skloňují - roušek, respirátorů, věci spojených s home officem, školami, školkami a tak dále. Prosím, vydržme. V průběhu čtvrtka to doděláme a večer to vše zveřejníme,“ žádal Havlíček v rozhovoru pro Radiožurnál.

Zároveň nastínil, že v některých ohledech se vládní představitelé neshodli. A to nejen na úrovni vlády. Možné postupy totiž konzultovali s řadou dalších – opozicí, vědci či akademiky.

„Nemyslím, že bychom se fatálně rozcházeli. Troufám si tvrdit, že na drtivé většině návrhů, které musí být spojeny s vyhlášením nouzového stavu, panuje shoda. A není to shoda jen na úrovni členů vlády. Jednali jsme s tripartitou, opozicí, NERVem, platformou - tuším, že se jmenují Čtyřicítka - vědci a akademici, kteří nás vyzvali k opatřením relativně přísného charakteru. Probrali jsme to se všemi možnými zájmovými a klíčovými institucemi a troufám si tvrdit, že na většině věcí je shoda,“ prohlásil pro rozhlas Havlíček.

Navzdory tomu, že je situace v Čechách z pohledu určitých ukazatelů takřka nejhorší na světě, si ministr průmyslu nic takové rozhodně nemyslí.

„Nejsme nejhorší na světě, je otázka podle jakých faktorů to měříte. Mimo jiné Německu vzrostla za poslední týden o 15 procent, nám o 25 procent. Když se podíváme na Slovensko, které bylo před několika měsíci šampionem, dneska je na tom úplně stejně,“popsal důvody, proč jsou podle něj informace o nejhorším stavu zveličené.

Přestože vláda z mnoha příčin stále víc ztrácí důvěru, řekl Havlíček, že se kabinet nechystá udělat žádné vstřícné gesto. A už vůbec ne podat demisi, po níž volá spousta hlasů.

„Dneska to není o tom, abychom házeli vinu na toho či onoho, dneska je to o tom, abychom proti tomu bojovali a vzdorovali tomu, ne abychom do toho zaváděli ještě další zmatek, že by se vyměňovala celá garnitura. (...) Dotáhněme to do voleb a tam nechť každý volič vystaví vysvědčení všem těm, kteří tady rozhodovali. Ale v tuhle chvíli se prosím soustřeďme - nehledě na to, jestli je to koalice, nebo opozice - na to, abychom tu situaci, která není dobrá v celé Evropě, vyřešili,“ uzavřel pro Radiožurnál.