PŘEHLEDNĚ: Pohyb jen po kraji, zavřené školky, povinné testy ve firmách. Co všechno navrhuje vláda?

PRAHA Vláda se sice ve středu večer na opatřeních jednoznačně neshodla, přišla alespoň s bodovou osnovou nový kroků, kterou předložila opozici. Dokument server Lidovky.cz získal a přináší vám z něj podrobnosti.

„Bez závěru, budeme pokračovat zítra. Máme shodu na rozsahu opatření, během zítřka (ve čtvrtek) resorty zpracují finální texty, které představíme opozici,“ řekl po jednání kabinetu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Kabinet Andreje Babiše (ANO) nastínil pro opoziční strany šest důvodů, z kterých by vláda chtěla přitvrdit současná opatření. Její návrh má celkem devět bodů.

1. Povinná lepší ochrana dýchacích cest

Vláda navrhuje zavedení povinnosti nosit FFP2 respirátory nebo zdravotnické obličejové masky plošně - na veřejnosti i v zaměstnání. Výjimku by měly jen některé provozy, děti do 15 let s rouškou. Výhradně respirátory by pak byly povinné v prodejnách či veřejné dopravě.

2. Testování

Ve firmách by probíhalo u zaměstnanců povinné testování antigenními testy.

3. Home office

Vláda chce důrazně doporučit firmám, aby všechny zaměstnance, u kterých to je možné, poslaly pracovat z domova.

4. Zavření škol a školek

Návrh vlády počítá s kompletním uzavřením všech škol včetně mateřských. Fungovat budou moci jen školy nutné pro fungování složek integrovaného záchranného sboru, poskytovatelů zdravotních služeb a dalších.

5. Omezení prodeje

Až na delší seznam výjimek by byly podle návrhu vlády zavřené všechny obchody. Navrhované výjimky jsou uvedeny v boxu na konci textu.

6. Omezení služeb

Pokračoval by zákaz poskytování služeb na provozovnách i omezená možnost ubytování.

7. Zákaz nočního vycházení

Ten by nadále platil mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní, a to jen s pár výjimkami.

8. Omezení pohybu mezi kraji

Vláda navrhuje uložit povinnost lidem pohybovat se pouze v rámci kraje, kde má člověk trvalé bydliště. Výjimkou jsou cesty spojené s prací či do zdravotnických zařízení.

9. Policie

Do vymáhání nových opatření by bylo podle vlády nutné zapojit policii.