Rodiče nechtějí za distanční výuku hradit vysoké poplatky. Privátní mateřské školy se obávají krachu

PRAHA Mateřské školy učí od začátku března distančně. Rodiče tak musí být s dětmi doma a pomáhat jim s úkoly. Někteří z nich proto nechtějí platit vysoké školné, což pro soukromé mateřinky může být likvidační.

Už třetí týden jsou mateřské školy zavřené, což může především ty soukromé dostat do finančních potíží. Přestože akreditované dostávají státní dotace, zhruba 80 procent nákladů pokrývají příjmy ze školného. A protože se teď i děti ze školek učí novým dovednostem distančně, někteří rodiče nechtějí školné platit, nebo rovnou děti odhlašují. Povinnou docházku mají totiž jen poslední rok před nástupem do první třídy. „Postupně to na všechny soukromé školky dopadne, začnou se prodávat nebo krachovat,“ obává se ředitelka soukromých Foxíkových školek a jeslí Linda Janichová.



Pomoc není, protože se učí

O plošné finanční pomoci soukromým školkám v době pandemie ministerstvo školství neuvažuje, radí jim zažádat si jinde.

„Například lze žádat v programu Antivirus, který vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních vědí,“ uvedl resort. „Pokud soukromá školka nemůže provozovat činnost z důvodu krizových opatření, jedná se o překážku v práci podle zákoníku práce,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí s tím, že v takovém případě by na pomoc programu Antivirus zařízení dosáhlo.

Háček je ale v tom, že školky jsou stále v provozu, protože poskytují distanční výuku. Děti nemohou docházet fyzicky, avšak učitelky fungují. Na finanční pomoc tedy nedosáhnou, jak přiznává i ředitelka soukromé MŠ a ZŠ Sofia School Danuše Svobodová. „Bojím se, že to může vyvolat opravdu vážné problémy a v krajním případě se děti nebudou mít kam vrátit. Případně budeme muset propustit některé pedagogy,“ uvedla pro LN Svobodová.

Akreditované soukromé školky dostávají od ministerstva školství příspěvek na platy učitelů. Nájmy, samotný provoz a vše ostatní si hradí samy. Soukromé školky bez akreditace příspěvek nedostávají. Jestliže se bude učit distančně v řádu několika týdnů, měly by to školky zvládnout. „Pokud by škola byla uzavřená déle, už to bude problém,“ říká Svobodová.

Kromě poskytování nadstandardních služeb přitom soukromé školky plní i další důležitou funkci. Ulevují veřejným od náporu dětí. Též jsou v některých případech přechodným útočištěm pro děti, které čekají na místo ve veřejné školce, kde je dlouhodobě nedostatek míst. Bez existence soukromých mateřinek by byl převis dětí, které se do školky nedostanou, ještě vyšší, než je teď.

Počet mateřinek se přitom rok od roku zvyšuje, a to především díky tomu, že přibývá soukromých školek. Za posledních deset let vzniklo 305 soukromých, zatímco počet těch veřejných se za stejné období zvýšil o 152.

Jsme doma, ale platit musíme

„Rodiče se budou ptát, proč musí platit školku, když mají dítě doma, starají se o něj, v některých případech platí hlídání,“ předestřela Svobodová další problém.

„Myslíte, že nějaký rodič bude platit čtrnáct a půl tisíce za to, že mu pošlete pracovní list a několikrát s dětmi uděláte online?“ ptá se Janichová. V případě jejích zařízení teď rodiče platí část školkovného, která se jim ale odečte z toho dalšího, až děti opět nastoupí. Aby Foxíkovy školky vydělaly aspoň něco, zpoplatnily online videohovory, které fungují jako doplněk úkolů posílaných mailem v rámci distanční výuky.

Problém je podle Janichové hlavně v tom, že malé dítě u počítače dlouho nevydrží a je nepozorné. „Jakmile vidí kamarády, tak se s nimi baví. Je hodně těžké je přimět k tomu, aby sledovaly kameru a nějak adekvátně odpovídaly. Nebo začnou odpovídat jeden přes druhého. Není to lehce ukorigovatelné,“ říká Janichová.

Zároveň přiznala, že neví, kde seženou peníze nutné na provoz. „Máme vysoké nájmy, zaměstnanecké platy, externisty. Chtěli jsme se rozrůstat a museli jsme si půjčit. Teď splácíme úvěry,“ povzdychla si Janichová.

Problém je vysoké školné

Pro soukromé školky je nejvyšší položkou příjmů právě školné. U veřejných a církevních mateřinek je levnější, proto jeho výpadek nebývá likvidační. Velkou část financí na jejich provoz pak zajišťují dotace od ministerstva školství.

„Výši školného máme nastavenou tak, aby nikdy nepřesáhla odpočitatelnou položku z daní,“ uvedla ředitelka Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře Barbora Křivohlavá. Částka vybraná na školném, které u nich činí 1350 korun, pokryje nájem. Peníze ze státních dotací činí zhruba 80 procent rozpočtu.

„Poprosila jsem rodiče, aby nám školné nechali, pokud můžou. Tak to bylo i na jaře. Podepsali, že nám tuto částku darují,“ říká Křivohlavá. Pokud si tedy může rodič odečíst z daní celou výši školného, nemá problém ho zaplatit i při distanční výuce. U soukromých mateřinek je ale školné mnohem vyšší.

Záleží též na spokojenosti rodičů s distanční výukou a jejich ochotou za ni platit. „Rodiče říkají, že online výuka je jeden pevný bod v týdenním režimu a že se na ni vždy těší,“ popsala Křivohlavá svou zkušenost. „V dnešní době je pro děti plus, vidět svoje kamarády, vidět paní učitelku. Už jenom tohle je dobré pro zachování vztahů,“ uzavírá Křivohlavá.