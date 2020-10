Prodejce módy Zoot spojil služby s Alzou. Největší český e-shop poskytne prodejní síť a poprodejní servis

Praha On-line prodejce módy a doplňků Zoot začal prodávat část svého sortimentu přes největší český e-shop Alza.cz. Od spojení si slibuje oslovení zákazníků i mimo tradiční módní sféru. Zákazníci na Alze naleznou z počátku základní kusy šatníku jako trika, kalhoty a bundy. Nabídne produkty vlastní značky i několika dalších výrobců. Postupně chce sortiment rozšiřovat, sdělil v pondělí Zoot.

Na Alze má být k dispozici zhruba 30 tisíc položek. Kromě oblečení z kolekce Zoot nabídka obsáhne i značky Vero Moda, Only nebo Jack & Jones. „Spolupráce je nastavena formou dropshipmentu. Alza v tomto obchodním modelu vystupuje jako prodejce, poskytuje svůj poprodejní servis nebo služby call centra,“ uvedl místopředseda představenstva Alzy Petra Bena.



Zoot v červnu spustil on-line tržiště, kde mohou své zboží prodávat další módní a i kosmetické firmy. Rozhodl se tak pomoci vyprodat například skladové zásoby kamenných obchodů. Partnerskou síť výdejen firma začala budovat zhruba před rokem, dosud se rozrostla na přibližně 130 poboček.

Vlastníkem obchodu Zoot je společnost Company New, která je součásti investiční skupiny Natland. Byla největším věřitelem Zootu, který předloni nezvládl financování svého provozu a výrazně se zadlužil. Soud v březnu za souhlasu věřitelů schválil reorganizační plán e-shopu. Company New v létě oznámila nákup minoritního podílu v módním e-shopu Different. Zakladatel firmy Different Milan Polák se zároveň stal akcionářem Company New a jejím novým výkonným ředitelem, tedy i Zoot.