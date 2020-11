‚Nečekané oběti covidu.’ Vonné svíčky upadají během pandemie v nemilost, je to kvůli ztrátě čichu?

Kate Petrova pracuje na harvardské studii o vývoji dospělých. Teď přišla s nečekanými daty o tom, jaká běžná součást domácnosti je vývojem pandemie koronaviru také ohrožena.

Ukázalo se, že například na e-shopu prodejního giganta Amazon se výrazně zhoršila hodnocení vonných svíček od doby, kdy se objevila pandemie koronaviru. K dispozici dala na Twitteru Petrova křivku negativních hodnocení, která se nápadně podobá té, která sleduje vývoj počtu nakažených koronavirem.

