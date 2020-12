Brněnská nemocnice otevřela poradnu pro pacienty se ztrátou čichu. Většina z nich prodělala covid

PRAHA Uvařila a posadila se s rodinou ke stolu. Zatímco ona se směle pustila do jídla, její bližní odkládali příbory. Pokrm byl přesolený, kuchařka to ale necítila. S podobnými problémy se lidé od 1. prosince obracejí na poradnu pro pacienty se ztrátou čichu, kterou zřídila Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Ztráta čichu nebo i chuti je jedním z příznaků covidu-19. Někteří se s absencí smyslu setkávají i poté, co nemoc odezní. Nejde sice o nic, co by lidi ohrožovalo na životě, i tak je to problém nepříjemný. Po jeho řešení byla poptávka na informačním centru nemocnice. Ta se proto obrátila na krizový štáb a vytvořila koncepci. Od otevření poradny se na ni obrátilo už víc než šedesát lidí.