Manžel je pragmatik, před prací v covidáriu mi dal instrukce, jak by měl vypadat jeho pohřeb, říká profesorka

Není fér přenášet odpovědnost za epidemii na občany, myslí si o politicích profesorka patofyziologie z centra Recetox Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Julie Dobrovolná.

Lidovky.cz: Vy jste jako lékařka a vědkyně s dětmi doma. Jak se o svátcích daří vědě v domácím prostředí?

Je to náročné a myslím, že je velmi zdravé si to přiznat. Nelze předstírat, že podmínky pro práci jsou v přítomnosti obou dětí doma stejné jako podmínky před epidemií. Podmínky pro práci nejsou normální a myslím, že bychom to měli nahlas pojmenovat.

Lidovky.cz: Jak vědecky pracovat, starat se o dvě děti a domácnost a přitom ještě učit studenty?

Pracuji v přesně vymezených časových blocích. Syn kupříkladu ví, že mezi desátou ráno a jednou hodinou odpoledne si s ním nebudu hrát, a hraje si sám.

Přednášky často předtočím večer, když děti spí. Tehdy mám čas a prostor. Lockdownem mi práce určitě neubylo, spíše naopak. Věci, které bychom v klidu vyřešili v práci osobně, nyní přerůstají do delších konverzačních vláken v online prostoru, takže se snažím minimalizovat množství těchto konverzačních linek. V naší výzkumné skupině nyní probíráme konkrétní pravidla, kterými omezíme přetékání práce do osobního života, například to, že noční e-maily nevyžadují okamžitou odpověď a podobně.

Lidovky.cz: Kterou ze svých životních rolí upřednostňujete? Matky, badatelky, manželky, nebo od každé kousek? Nešidíte některou z těchto úloh?

Mám pocit, že neustále některou roli šidím. Ale zvykla jsem si na to a žiji s tím poměrně spokojeně. Rezignovala jsem na snahy o nějakou dokonalost, myslím, že koncept dělat věci dost dobře je pro mne přijatelný.

Lidovky.cz: Vaše čtrnáctiletá dcera Zita je autistka. Jak snáší lockdown?

Zitul snáší izolaci pochopitelně špatně, jelikož události spojené s lockdownem výrazně narušily její denní rutiny. Nastavily jsme tedy rutiny nové, které poměrně striktně dodržujeme, jelikož to dodržování je zdrojem určitého uklidnění a jistoty. Ale vidím na Zitul, jak moc jí chybí fyzické setkávání s dětmi ve škole. To se naštěstí teď zlepšilo zavedením rotačního schématu výuky pro děti vyšších ročníků ZŠ. Ale i tohle schéma rotační výuky je pro Zitu matoucí, jelikož každý týden je trochu jiný.

Lidovky.cz: Váš syn Jindřich je ještě malý kluk, jak to dává on?

Jindra je myslím nejšťastnější, že maminka je fyzicky doma, že on nemusí do školky a že spolu podnikáme víc kreativních činností, než bychom podnikali, kdyby lockdown nebyl. Vyrábíme, kreslíme, pečeme, přesazujeme květiny a vaříme.

Lidovky.cz: Jak se jim snažíte pomoci? Využíváte svých znalostí z výzkumu stresu?

Ano. Mám v hlavě takový systém víceúrovňové senzorické stimulace podnětů vhodného typu s vhodnou intenzitou, který nám pomáhá. Může to být například heboučká deka, do které úzkostné dítě zabalím, tlumené osvětlení, škrabání na zádech a dobrá večeře dle auti preferencí dcery. Tohle dceři určitě pomáhá a je to vlastně taková senzorická strava.

Lidovky.cz: Váš manžel je lékař a aktuálně pracuje s nemocnými s covidem. Jistě o něj máte strach, ale asi také o celou rodinu, jak tento typ stresu zpracováváte?

Můj muž je velmi pragmatický člověk a jeho pragmatismus se mne v tomto ohledu hodně působí. Než odešel pracovat do covidária, dal mi přesné instrukce, za jakých podmínek si přeje být resuscitován a jak má vypadat jeho případný pohřeb. Možná je to hrozně morbidní, ale mně tento pragmatismus vlastně pomáhá. Jinak bych se zbláznila strachy. Mám v něj důvěru, že se dostatečně chrání ochrannými pomůckami a dodržuje příslušná nařízení.

Lidovky.cz: Jak snáší tuto zátěž on? Jistě to není pro vás pro oba lehké...

Můj muž kupodivu vypadá docela vesele, někdy mám pocit, že se mu v covidáriu vysloveně líbí. Ale určitě se více bavíme o tom, co se daný den dělo u něj v práci, než jsem se bavili před epidemií. Jednak mne to upřímně zajímá a jednak je to pro něj výborná psychohygiena.

Lidovky.cz: Co cítíte k přiopilým lidem bez roušek, které potkáváte na ulici?

Já se na ně nějak zásadně nezlobím. Cítím spíš potřebu vysvětlovat. Ale samozřejmě jistou nelibost pociťuji, ale ta spíše směřuje vůči vyšším patrům politického rozhodování, která jsou za současné nastavení situace zodpovědná. Myslím, že zodpovědnost za průběh epidemie není fér přenášet na jednotlivé občany.

Lidovky.cz: Letošní Vánoce budou jiné. Jak si je přejete prožít a co si myslíte, že vám letošní rok dal pozitivního a negativního?

Kromě řady nečekaných situací s dcerou, které jednoznačně souvisejí s lockdownem a které byly místy velmi náročné, mi určitě dal větší soustředění na rodinný život a vůbec více času stráveného s dětmi. Také cítím, že určitý odstup od akademického prostředí mi prospívá, více o pracovních věcech přemýšlím a jednám efektivněji. Ale velmi se mi stýská po osobním kontaktu s kolegy, vídáme se sice online, ale společnou kávu to nenahradí.