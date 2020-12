Facebook plánuje technologie budoucnosti. Mají být využitelné pro běžný život i zábavu

SAN FRANCISCO/PRAHA Nervový senzor, který bude detekovat myšlenky lidí a umožní jejich přeměnu na činy. Takový je plán společnosti Facebook. Vývojáři nejpopulárnější sociální sítě pracují i na tvorbě nástroje pro shrnutí zpravodajských článků do odstavců, aby je uživatelé nemuseli číst celé, vyplývá ze setkání pro zaměstnance společnosti.

Každorocně pořádá Facebook setkání pro zaměstnance, přičemž zpravodajskému serveru Buzz Feed News se letos podařilo získat z neveřejného mítinku zvukový záznam. Z textu serveru vyplývá, že součástí ročního bilancování byly mimo jiné debaty o technologických vymoženostech.

Z vyjádření technologického ředitele Facebooku Mikea Schroepfera lze usuzovat, že o inteligentní systémy se zajímá firma stále více a jsou pro ni nepostradatelné. „Je to vlastně klíčový nástroj, jenž v dnešní době používáme k boji proti nenávistným projevům, dezinformacím a největším možným problémům s obsahem, jimž čelíme,“ řekl Schroepfer.

Na základě jeho slov zaznamená Facebook v současnosti 95 % všech nenávistných projevů. Podle některých bývalých zaměstnanců však společnost, i přes inteligentní systémy a moderátory diskuzí, nesmazala ani pět procent z nich, informuje Buzz Feed News.

Pohled do budoucna

Inteligentní technologií, která nalezne uplatnění v následujících letech, má být podle technologického ředitele ta pojmenovaná zkratkou TLDR (pozn. red. - z anglického „too long, didn’t read“ neboli „příliš dlouhé, nepřečetl“) a shrnující zpravodajské články do jednotlivých odrážek, čímž usnadní uživatelům jejich čtení.

Nejvíce futuristickou technologií se pak jeví nervový senzor, podle Schroepfera využitelný například při držení virtuálního objektu, hraní videoher nebo při psaní na počítači. V praxi by to fungovalo tak, že by senzor snímal, co chtějí lidé udělat a následně na základě toho určený objekt konal. „Dláždíme cestu pro nové dechberoucí zážitky, které bez nadsázky zlepší životy miliard lidí,“ řekl Schroepfer s tím, že jde o úžasné technologie. Jaká bude realita však ukáže podle expertů až čas.

Facebook je největší sociální sítí na světě. Na základě nejnovějších dostupných informací na něj zavítá alespoň jednou za měsíc 2,7 miliardy uživatelů, tedy skoro celá třetina světové populace.