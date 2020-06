Farmaceutická firma AstraZeneca chce převzít Gilead, šlo by o největší spojení v historii odvětví

New York/Londýn Britská farmaceutická společnost AstraZeneca se obrátila na konkurenční americkou firmu Gilead Sciences s návrhem na sloučení. S odkazem na své zdroje to v neděli uvedla agentura Bloomberg. Pokud se informace potvrdí, bude to ve farmaceutickém odvětví největší podnikové spojení v historii. Obě firmy hrají vedoucí úlohu ve vývoji léku proti nemoci covid-19.

AstraZeneca podle zdrojů kontaktovala Gilead Sciences minulý měsíc. O podmínkách obchodu se ale firmy zatím nebavily, ani v této záležitosti nezahájily oficiální jednání. Ani jedna z firem se k informacím Bloombergu nechtěla vyjádřit.

Společnost Gilead se stala terčem hackerského útoku, pachatelé zřejmě byli napojeni na Írán Hodnota společnosti AstraZeneca se pohybuje kolem 140 miliard dolarů (3,3 bilionu korun), z hlediska tržní kapitalizace je to největší výrobce léků v Británii. Firma se zaměřuje na širokou škálu přípravků, od léků na rakovině až po léky na kardiovaskulární onemocnění. Lék Remdesivir u amerického výrobce Gilead Tržní hodnota Gilead Sciences se pohybuje kolem 96 miliard dolarů. Firma stojí za přípravkem remdesivir, který smějí lékaři po schválení amerických úřadů testovat na pacientech s koronavirem. Podle Bloombergu firma nemá zájem na prodeji ani na sloučení s jinou velkou farmaceutickou společností a raději se zaměřuje na partnerství a menší akvizice.

Vedle Gilead Sciences a společnosti AstraZeneca se o vývoj vakcíny proti koronaviru pokoušejí i další výrobci léků - mimo jiné Eli Lilly, Pfizer nebo Merck&Co. Koronavirem se na celém světě nakazilo už více než 6,9 milionu lidí. S nemocí covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, pak zemřelo nejméně 399.025 lidí.