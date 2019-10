Fiat Chrysler a PSA schválily plán fúze. Může tak vzniknout čtvrtý největší výrobce aut na světě

MILÁN/PAŘÍŽ Správní rada automobilky Fiat Chrysler (FCA) a dozorčí rada francouzské PSA schválily plán fúze obou společností. Může tak vzniknout čtvrtý největší výrobce aut na světě podle objemu prodeje, hodnota nové firmy dosáhne zhruba 50 miliard USD (1,1 bilionu korun). Automobilky to ve čtvrtek uvedly ve společném sdělení, v němž poskytly bližší podrobnosti k plánu spojení, které se má uskutečnit prostřednictvím výměny akcií.

Firmy se dohodly, že budou usilovat o úplné sloučení formou fúze rovných, akcionáři obou podniků budou v nově vytvořené společnosti vlastnit po 50 procentech. Rady obou skupin pověřily své týmy, aby dokončily jednání a v nadcházejících týdnech dojednaly závazné memorandum o porozumění.



Sloučená firma bude schopna sdílet náklady na vývoj elektrických a autonomních vozů a sdílet automobilovou technologii, díky čemuž ušetří peníze. Spojením by obě společnosti měly ročně ušetřit 3,7 miliardy eur (94,4 miliardy korun), aniž by musely zavírat továrny. Roční tržby sloučeného podniku by měly dosáhnout 170 miliard eur, prodej aut by se měl pohybovat kolem 8,7 milionu ročně.

FCA vyplatí akcionářům mimořádnou dividendu, na kterou vynaloží celkem 5,5 miliardy eur. Předá jim i své akcie v divizi na výrobu robotů Comau. PSA pak na své akcionáře převede 46procentní podíl ve výrobci automobilových součástek Faurecia.

Sloučená skupina bude mít sídlo v Nizozemsku. Předsedou správní rady se stane John Elkann z FCA. Ředitel PSA Carlos Tavares bude generálním ředitelem celé skupiny. S akciemi sloučené firmy se má obchodovat na burzách v Paříži, Miláně a New Yorku.

Dohoda přichází v době, kdy automobilky po celém světě bojují s poklesem poptávky a vyvíjejí nové pokročilé technologie a energeticky čistší auta, aby splnily stále přísnější emisní pravidla.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire dohodu obou firem vítá. Podle něj poskytne oběma skupinám potřebnou sílu k investicím do čistších technologií a k řešení náročných úkolů v odvětví. Francouzská vláda už ale dala najevo, že bude pozorně sledovat, aby skupina zůstala ve Francii.