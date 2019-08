Firma Toyota pro olympiádu v Tokiu dodá 3700 aut, 90 procent elektrických

Tokio Po nadcházející olympijské hry, které budou v Tokiu na přelomu července a srpna 2020, automobilka Toyota poskytne přibližně 3700 vozidel a dalších prostředků mobility. Zhruba 90 procent z nich má být na elektřinu. Chce tak dosáhnout nejnižších emisí vozových parků pro OH v historii, uvedla společnost v tiskové zprávě.

Japonský výrobce pořadatelům poskytne kompletní modelovou řadu elektrifikovaných vozů, včetně speciálních verzí některých automobilů a vozidel vyvinutých na podporu olympijských a paralympijských her. Elektrifikované modely zahrnují auta s hybridním elektrickým pohonem, elektromobily poháněné palivovými články, plug-in hybridy Prius a rovněž vozy s bateriovým pohonem. Půjde celkem o 500 vozidel na vodík a přibližně 850 bateriových elektromobilů, které budou tvořit nejrozsáhlejší elektrifikovaný vozový park v historii olympijských her.

Speciálně pro Tokio připravuje Toyota 200 šestimístných elektromobilů, které usnadní dopravu v dějištích soutěží, v olympijské vesnici i na dalších místech her. Druhým olympijským speciálem je elektrický nízkopodlažní autonomní vůz e-Palette s elektrickou rampou pro vozíčkáře. Nejméně desítka těchto vozů s kapacitou 20 osob nebo čtyř invalidních vozíků a sedmi stojících cestujících bude trvale projíždět okruh v rámci olympijské a paralympijské vesnice. Vozidlo Concept-i s charakteristickou siluetou má ambice přilákat ke hrám ještě více pozornosti, protože poslouží jako provozní vozidlo štafety olympijské pochodně a vedoucí vozidlo maratonského běhu.

Aby se předešlo střetům a zmenšilo se riziko případných škod či zranění, budou téměř všechna vozidla vybavena technologiemi preventivní bezpečnosti a inteligentním ultrazvukovým lokátorem, který například pomůže v situacích, kdy řidič omylem sešlápne akcelerační pedál.

Kromě zajištění oficiálního vozového parku podpoří Toyota organizátory her i dalšími vozidly. Bude to například autobus Sora na vodíkové články pro městskou hromadnou dopravu, asistenční prostředky pomáhající zvedat cestující do jejich sedadel nebo prostředky vybavené rampou pro nastupování a vystupování cestujících na vozíku.

Toyota se v roce 2015 podepsáním smlouvy s Mezinárodním olympijským výborem a Mezinárodním paralympijským výborem stala oficiálním celosvětovým partnerem pro mobilitu na roky 2017-2024, pokrývající olympijské a paralympijské zimní hry v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022 a rovněž letní olympijské hry v Tokiu 2020 a v Paříži 2024.