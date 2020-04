Firmy se v krizi chystají nahradit personalisty outsourcingem, ukázal průzkum

Propustit nadbytečné zaměstnance: to bude v následujících týdnech a měsících úkol personalistů ve firmách, na něž dolehla koronavirová krize. Stále více podnikatelů uvažuje i o tom, že celou HR agendu outsourcuje. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Apogeo Group.

Ta ve spolupráci s agenturou Spindoctors formou marketingového průzkumu oslovila prostřednictvím ověřeného dotazníku Click4Survey více než 800 svých současných a bývalých klientů v oblasti poradenství, oceňování, auditu, daní, účetnictví, mzdové agendy a správy rodinného majetku.

Z šetření vyplynulo, že HR outsourcing už využívá 17 % dotázaných. Uvažovat je o něm ochotno 21 % firem, které jej dosud nevyužívají. Argumentem by pro ně byla zejména finanční úspora. Nadpoloviční většina (56 %) respondentů uvedla úsporu do 10 %, úspora do pěti procent by byla argumentem pro 16 % firem.

„S poptávkou po tomto rozšíření stávající spolupráce se na nás obrací stále více klientů i společností, které dosud našimi klienty nejsou,“ uvádí většinový vlastník Apogea Josef Jaroš.

„Jsme proto připraveni nabídnout nově HR outsourcing kromě dosavadního portfolia služeb tvořeného účetním a daňovým servisem, auditem, znaleckými posudky, transakčním poradenstvím nebo zakládáním firem na klíč, dodává Jaroš.

Dvě třetiny firem, které v průzkumu odpověděly, jsou o velikosti do 100 zaměstnanců, čtvrtina do pěti set a čtyři procenta společností mají nad 500 zaměstnanců. Zapojily se ale do něj i subjekty s jednotkami zaměstnanců a samostatně podnikající OSVČ.

Nejvíce respondentů, celé tři čtvrtiny, si při výběru z více možností pod termínem „HR outsourcing“ přestavily komplexní poradenství v oblasti lidských zdrojů. Necelé dvě pětiny (39 %) pak personální poradenství a administrativu, celá čtvrtina (25 %) zpracování mezd.

„Většina subjektů, které HR outsourcing zatím nevyužívají, ale outsourcují jiné činnosti,“ říká manažerka Apogea Tereza Svatošová.

Nejčastěji jde podle ní o úklidové služby, které v průzkumu uvedla těsná nadpoloviční většina respondentů (ti v odpovědi mohli uvést více možností). Následuje ostraha objektů (47 %) a údržba objektů (42 %). Účetní a mzdová agenda je předmětem outsourcingu třetiny respondentů (33 %), 30 % firem outsourcuje závodní stravování.

Společností, které neoutsourcují napřímo, protože určité služby mají zahrnuty v nájmu prostor, jež využívají, je podle průzkumu 12 %, stejné množství společností neoutsourcuje žádné služby.