FT: Apple chce na vlastní pořady v televizi dát šest miliard dolarů

New York Americká společnost Apple je odhodlána vynaložit přes šest miliard dolarů (140 miliard korun) na původní pořady a filmy pro svoji plánovanou televizi Apple TV+. S odvoláním na informované zdroje to v úterý napsal britský list Financial Times (FT). Apple dříve uváděl, že streamovací službu s vlastním obsahem spustí na podzim, podle zprávy FT ale firma plánuje službu zprovoznit v následujících dvou měsících, ještě před spuštěním televize Disney+, které je naplánováno na 12. listopadu.

Trable moderátorů ranní show. Apple se pro svou vlastní službu vytáhne hvězdně obsazeným seriálem Cílem tak vysokého rozpočtu je snaha rychle dohnat konkurenty, jako je Netflix, Disney či televizní síť HBO, kterou vlastní společnost AT&T. Výrobce telefonů iPhone už připravuje vstup do médií několik let a v roce 2017 kvůli tomu přijal dva známé vysoké představitele společnosti Sony Pictures Television Jamieho Erlichta a Zacka Van Amburga. Oba na začátku dostali na první rok slíbenou na tvorbu vlastního obsahu jednu miliardu dolarů, od té doby však tento slib už podle zdrojů FT přesáhl šest miliard dolarů. Apple svoji televizi představil letos v březnu a potvrdil, že chystá nejméně sedm vlastních programů, včetně pořadů produkovaných Stevenem Spielbergem a Oprah Winfreyovou. Zatím však neuvedl, kdy službu spustí.

Oprah Winfreyová na speciálním představení nových produktů Applu. V pondělí Apple zveřejnil upoutávku na svůj seriál The Morning Show (Ranní show), drama s Jennifer Anistonovou, Reese Witherspoonovou a Stevem Carellem. Podle FT firma na seriál vynaložila stovky milionů dolarů a cena za jeden díl je vyšší než u seriálu Hra o trůny, kde v případě poslední série stál jeden díl 15 milionů dolarů. Apple plánuje vytvořit „knihovnu“ s vlastními programy, aby posílil v konkurenci zavedených televizí v čele s Netflixem. Jeho letošní rozpočet ale zůstává pod očekávanými výdaji Netflixu, který plánuje letos za vlastní tvorbu vydat 15 miliard dolarů. Apple v spolupráci s Goldman Sachs uvedl virtuální kreditní kartu. V Česku zatím dostupná nebude Cenu za vlastní televizi Apple zatím nezveřejnil. Podle agentury Bloomberg plánuje vybírat měsíční poplatek 9,99 dolaru. To je o tři dolary více, než by měla stát služba Disney+.