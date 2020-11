Havlíček nechce ‚pohřbít‘ předvánoční trh, podmínky pro prodej se budou řešit v polovině listopadu

Praha Vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nechce „pohřbít“ předvánoční trh. Prodejny by mohly fungovat v určitém režimu, začne se to řešit od poloviny listopadu. Už nyní pracuje na různých scénářích uvolňování, které nenastane ze dne na den, ale v řádu dnů, možná týdnů. Havlíček to v neděli řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové na Primě.

V polovině listopadu budou podle Havlíčka k dispozici relevantní čísla, podle kterých bude možné diskutovat nad uvolňováním vládních opatření.

Na uvolňování restrikcí je ještě brzy, shodli se Hamáček s Havlíčkem. Otevření škol je zatím v nedohlednu „Už dneska pracujeme na různých scénářích. Scénáře předvánočního režimu - volnějšího, méně volnějšího až úplně restriktivního,“ řekl. V potaz se podle něj bude brát reprodukční faktor, tedy údaj, kolik lidí nakazí jeden nakažený, počet nakažených a obsazenost lůžek v nemocnicích. Podle poslance Miroslava Kalouska (TOP 09) by vláda měla předem deklarovat, při jakých číslech bude obchody otevírat. Po jasném plánu opozice i veřejnost podle něj volá od března. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že o uvolňování kabinet už diskutoval. Pokud to situace umožní, souhlasí s uvolněním restrikcí, ale nesmí se to přehnat, uvedl. V České republice platí od 22. října zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Obchody, které mají z vládního opatření výjimku, jako jsou potraviny, drogerie nebo optiky, mohou od středy fungovat maximálně do 19:59. V květinářství mohou v jeden čas nakupovat nanejvýš dva zákazníci. Povoleny nejsou trhy kromě prodeje potravin na farmářských trzích.