Hledá se šéf Mezinárodního měnového fondu. Zn.: rychle

WASHINGTON/PRAHA Evropa by se měla dohodnout na kompromisním kandidátovi do čela Mezinárodního měnového fondu. Tím by mohla být současná šéfka Světové banky Kristalina Georgievová. Ta je však na funkci „moc stará“. Ve hře je proto i změna věkové hranice.

Jedna z nejmocnějších finančních institucí světa, Mezinárodní měnový fond (MMF), hledá, kdo nahradí její současnou šéfku Christine Lagardeovou. Ta minulé úterý rezignovala s účinností k 12. září, aby mohla stanout v čele Evropské centrální banky (ECB). Tady na postu vystřídá současného šéfa, Itala Maria Draghiho.

S jejím koncem ale začala hra o to, kdo usedne na trůn této instituce, jejímž cílem je udržovat měnovou stabilitu či podporovat státy procházející hospodářskou krizí. Podle německé kancléřky Angely Merkelové je právo nominace na straně Evropanů. Už desítky let totiž platí nepsané pravidlo, i když se najdou historické výjimky, že zatímco Evropa má nárok na post šéfa MMF, Američané zase obsazují „svého“ člověka do čela Světové banky.

Musí být shoda

Právě to, kdo by měl do čela MMF usednout, bylo jedním z témat setkání ministrů financí zemí G7, které se konalo minulý týden na zámku Chantilly nedaleko Paříže.

Ve hře je v současnosti pět jmen. Podle listu Wall Street Journal se na setkání diskutovalo především o čtyřech z nich. Prvním je Jeroen Dijsselbloem, někdejší nizozemský ministr financí a do ledna loňského roku předseda Euroskupiny.

Mario Draghi, prezident ECB

Dalším zmiňovaným kandidátem je pak jeho nástupce, Portugal Mário Centeno. Rovněž se mluví i o někdejším eurokomisaři a v současnosti guvernérovi Finské centrální banky Ollim Rehnovi a posledním jménem z favorizované čtyřky je španělská ekonomka Nadia Calviňová. Ta v současnosti působí jako ministryně hospodářství ve vládě premiéra Pedra Sáncheze.

V minulosti se hovořilo i Marku Carneym, který stojí v čele Kanadské centrální banky. Jenže s ohledem na brexit, ale i fakt, že jde o Kanaďana, ač s britským a irským občanstvím, ho tyto skutečnosti patrně ze závodu o prestižní post diskvalifikují.

Tím výčet možných kandidátů ale nekončí. List Financial Times informoval, že Francie usiluje o to, aby byla zrušena věková podmínka pro zájemce o tento post. To by uvolnilo cestu do funkce současné šéfce Světové banky Kristalině Georgievové z Bulharska. Právě její jméno zaznělo na setkání G7 z úst francouzského ministra financí Bruna Le Maireho. Podle listu by právě Georgievová mohla být tou správnou kompromisní kandidátkou, na níž by se všichni shodli, což prestižním britským novinám potvrdil nejmenovaný evropský diplomat.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire.

Potíže je v tom, že jí je však 65 let. Podle pravidel MMF musí být člověk v čele fondu v době nástupu do funkce mladší 65 let a nemůže ji už vykonávat po dovršení 70 let. To mimochodem diskvalifikuje i šéfa ECB, Maria Draghiho, kterému je 71 let.

Le Maire přitom údajně dostal pověření, aby našel kompromisního kandidáta pro evropské země. Pokud by totiž každý stát prosazoval své jméno zvlášť, mohl by tím být ohrožen právě nárok Evropy na post šéfa Fondu. „Tou nejhloupější věcí, kterou můžeme udělat, je, že se neshodneme na jednom kandidátovi,“ uvedl evropský vládní zdroj listu Financial Times.

Právě na ostatních jménech se ale podpora jednotlivých zemí tříští. Například Dijsselbloem čelí odporu Říma a dalších jižanských států.

Ženy vládnou světu

Zrušení věkové podmínky však není žádná formalita. Musela by ji totiž schválit jednak výkonný sbor MMF, který sestává z 24 zvolených nebo dosazených výkonných ředitelů a rovněž by změna musela získat podporu sboru guvernérů. V něm jsou přitom zastoupeny všechny členské země MMF. Těch je v současnosti 189.

Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Pokud by se nicméně šéfkou Mezinárodního měnového fondu nakonec stala skutečně Georgievová, šlo by o další metu, kdy stále více žen usedá do čela vrcholných mezinárodních funkcí. Kromě Lagardeové, která jde do ECB, zvolili europoslanci minulý týden do čela Evropské komisepoprvé v historii ženu – Ursulu von der Leyenovou.