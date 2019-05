Horký týden pro Huawei. Pro Trumpa je pákou v obchodní válce s Čínou, firma má ‚zadní vrátka’

Washington/Praha Americký prezident Donald Trump poprvé poskytl vysvětlení, proč čínský Huawei čelí výrazným sankcím. Podle něj je Huawei bezpečnostní riziko a jednoduše mu firma vadí. Je ovšem ochoten s čínskou stranou najít východisko ze situace. Nejvyšší šéf Huawei už dříve řekl, že se americké sankce daly očekávat a že se s nimi firma vypořádá.

Od čínské společnosti Huawei se po zavedení amerického embarga odklání, kdo může, nejen americké společnosti. Svůj vztah s firmou přehodnocuje například britská skupina ARM, která poskytuje licenci k architektuře procesorů (to může být technicky velký problém), situaci řeší i japonská Toshiba či Panasonic. Navíc, 5G telefony Huawei do nabídky prozatím nezařadí britští mobilní operátoři Vodafone a EE. A mobilní operátoři na Tchaj-wanu dokonce vyřadí z nabídky všechny modely čínské firmy.

Samotný Google, který prozatím Huawei odepřel přístup ke svým službám v systému Android, pak nejnověji nedal certifikaci novým smartphonům Honor 20 a některé telefony čínské značky vyřadil z webové prezentace operačního systému Android (včetně skládacího Mate X a aktuálního top-modelu P30 Pro). Model Mate 20 pak byl vyřazen z testovacího beta programu chystaného Androidu Q.

Páka na Čínu

Otazníky ohledně spolupráce s Huawei se tedy objevují doslova odevšud. A to bez hlubšího zdůvodnění aktuální situace, které jsme se nedočkali ani od samotného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten ve čtvrtek večer poskytl médiím první oficiální vyjádření ke kauze, ze kterého je znát, že Trump jednoduše nemá Huawei v lásce a že sankce využívá k tlaku na čínskou stranu v rámci aktuální obchodní války.

Opět totiž nepředložil žádné konkrétní důkazy či výtky vůči čínské firmě: „Huawei je něco velmi nebezpečného,“ řekl Trump novinářům a dodal: „Podívejte se na to, co udělali z bezpečnostního hlediska, z vojenského hlediska. To je velmi nebezpečné,“ lamentoval Trump, aniž by opět ona bezpečnostní či vojenská rizika konkrétně pojmenoval. Zároveň však Trump řekl, že si dovede představit, že by se s čínskou stranou dovedl dohodnout a restrikce vůči Huawei zmírnil.

„Pokud bychom dohodu uzavřeli, umím si představit, že by Huawei mohla být v nějaké formě nebo nějaké její části zahrnuta,“ prohlásil Trump. Tím v podstatě potvrdil, že firmu využívá coby páku v obchodím sporu s Pekingem.

Další kola jednání ale nemají žádné naplánované konkrétní datum. Trump si je jen jistý, že americká strana bude v takových jednáních vítězem: „Vypadala by velmi dobře pro nás,“ odvětil na dotaz, jak by dohoda s čínskou stranou měla vypadat. A následně dodal, že je příliš brzy o jakýchkoli konkrétních podobách mluvit.

„Huawei je připravena“

Ještě před čtvrtečním Trumpovým prohlášením šéf koncernu Huawei Žen Čeng-fej čínským médiím řekl, že se omezení ze strany USA dala očekávat a že je firma na tento střet připravena. Podle Čeng-feje neznamená současná situace pro firmu rozhodně žádné existenční potíže, maximálně se zpomalí její růst. Upozornil, že tím skutečným důvodem není bezpečnostní riziko, ale technologická převaha.

„Naši konkurenti nás minimálně v oblasti 5G sítí nebudou schopni dohnat v následujících dvou až třech letech,“ řekl Žen v rozhovoru pro čínská média, jejichž prostřednictvím zároveň poděkoval americkým společnostem, které s Huaweiem spolupracují. „Během 30 let nám pomohly růst a dostat se tam, kde jsme nyní. Naučily nás, jak správně řídit společnost. Jak víte, většina konzultačních společností sídlí ve Spojených státech,“ zmínil Žen, podle kterého je důležité dělat svou práci i nadále dobře bez ohledu na restrikce ze strany USA. „To, co udělají Spojené státy, je mimo naši kontrolu,“ dodal.

K firmám pak podle svého vyjádření rozhodně necítí žádnou zášť, chápe, že se musí řídit americkými zákony a v podstatě jim nic jiného v současné situaci nezbývá.

Do budoucna ovšem věří v to, že Huawei najde s americkými firmami společnou cestu, jak ve spolupráci pokračovat. „Vždy potřebujeme americké čipy. Američtí partneři plní své závazky a žádají Washington o schválení. Bude-li souhlas udělen, pak budeme stále kupovat čipy od našich dodavatelů,“ uvedl Čeng-fej.

Firma ovšem má i záložní řešení. V oblasti čipů bude jistě složitější, provázanost technologií je velmi výrazná. Ovšem alespoň co se operačního systému týče, chystá Huawei už nějakou dobu svůj vlastní systém Hongmeng. Ten by mohl být zhruba v průběhu příštího roku připraven i k nasazení mimo Čínu. Otázkou ale je, jak by ho zákazníci ve smartphonech přijali. Pokračování stávající spolupráce s Američany tak zatím zůstává pro Huawei prioritou.