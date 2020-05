Hotelům by mohly pomoct dotované poukázky. Stát by měl podle NERV přispět na pobyty i snížit DPH

PRAHA Dotované ubytování pro domácí hosty v českých hotelích a penzionech, ale také třeba snížení sazby daně z přidané hodnoty pro ubytovací služby. Stát by mohl přispívat lidem na rekreační pobyt a hoteliérům na rozjezd provozu po uvolnění striktních protivirových opatření. A to pokud možno co nejdřív, tedy nejpozději od začátku prázdnin.

To vše v případě, pokud by ministerstvo financí a následně i kabinet a parlament přistoupily na pondělní návrh členů Národní ekonomické rady vlády (NERV), tedy poradního orgánu patnácti ekonomů a odborníků z byznysu.



„Skupina NERV doporučuje vládě se primárně zaměřit na opatření, která mají za cíl stimulovat poptávku po službách cestovního ruchu,“ uvádí se v materiálu, který mají Lidovky.cz k dispozici.

Fungovat by to mohlo tak, že stát by zaplatil třeba 30 procent – případně i víc – z­ ceny až čtyři tisíce korun při minimálně dvou až třech přenocováních. A­ to například prostřednictvím státní agentury CzechTourism, u ­které by se hotely, penziony a ­možná i­ kempy a ­podobná zařízení k této službě zaregistrovaly. Zákazník by si pak u státní agentury nechal vygenerovat slevovou poukázku, s ­níž by pobyt uhradil. Doplatek ceny by ubytovací zařízení nárokovalo přímo na státu.

„To by podpořilo útraty hostů a ­pomohlo ubytovatelům nastartovat provoz v téhle složité ekonomické situaci,“ uvedl pro Lidovky.cz ekonom společnosti Czech Fund a ­člen NERV Lukáš Kovanda.



Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) státní příspěvek na ubytování lidí nevylučuje. „O poukázkách diskutujeme, uvidíme,“ reagoval na dotaz serveru Lidovky.cz. Nechal si nejprve zpracovat potřebné podklady a dodat čísla.

Právě cestovní ruch a konkrétně ze dne na den uzavřené hotely, penziony, restaurace i cestovní kanceláře jsou opatřeními proti šíření nového koronaviru postižené nejvíc. A dosavadní možnosti, kterými se stát snaží přispět na jejich záchranu, například náhradou mezd, zaplacením úroků a zárukami k úvěrům, případně kompenzačním bonusem či dočasným odpuštěním odvodů pro nejmenší podnikatele, zdaleka nestačí.

Sazba jako u piva

O poznání jasnější se zdá být další z návrhů – snížení sazby DPH pro provozovatele hotelů, penzionů či kempů. Babiš to označuje za vlastní návrh. „Budeme tak mít ubytování, stravování, nealko a točené pivo ve stejné sazbě deset procent,“ říká předseda vlády.

NERV doporučuje snížit u ubytovacích služeb sazbu DPH z nynějších patnácti procent po vzoru Německa dočasně na sedm, případně na deset procent.

Sedmiprocentní sazbu DPH ale česká legislativa nezná. Neznámou jsou i celkové náklady, které by obě nové podpory cestovního ruchu pro státní kasu znamenaly. Podle některých odhadů by šlo o­víc než deset miliard korun.

Poradní orgán vlády uvádí, že tyto formy pomoci je potřebné zavést co nejdřív. V případě stravovacích služeb plus nealko pití a čepovaného piva už stát daň převedl do snížené desetiprocentní sazby od května. Teď by tedy došlo na služby ubytovací.

Podle ekonoma Kovandy potřebují podporu cestovního ruchu a ­domácí klientely zejména místa, která byla před pandemií nejvíce závislá na příjezdu zahraničních turistů a pořádání konferencí. Právě tyto dvě skupiny budou mít po zrušení vládních protivirových opatření nejtěžší pozici. Cizinci se budou vracet do Česka jen velmi pomalu a na pořádání konferencí, které byly dosud vítaným příjmem hotelů a ubytovacích i stravovacích rezortů, budou teď firmy šetřit.

Během loňska se v českých hotelích, penzionech i kempech ubytovalo podle dat statistického úřadu rekordních 22 milionů hostů, z ­toho polovina byli návštěvníci ze zahraničí. Například v pražských hotelích platili v průměru za jedno přenocování kolem 2,5 tisíce korun. U hotelů za celé Česka pak průměrná cena dosahuje zhruba 1800 korun.

NERV v návrzích vychází z ­čísel, podle kterých v tuzemsku fungovalo před virovou krizí 10,5­tisíce hotelů, lázní a dalších ubytovacích zařízení, v nichž pracovalo 42,7 tisíce lidí. V 64 tisících restaurací, hospod, barů a­ dalších stravovacích zařízení bylo zaměstnáno kolem 144,6 tisíce lidí.

Jak dotaci na ubytování, tak snížení sazby DPH by hoteliéři a­ v ­návaznosti hospodští nadšeně uvítali. Asociace hotelů a restaurací vyčíslila, že koncem března bylo zcela uzavřeno téměř devadesát­ procent ubytovacích zařízení, deset procent omezeně fungovalo pro cizince, kteří nemohli opustit Česko. V případě restaurací bylo zcela uzavřeno 75­procent provozoven a zbytek funguje v režimu prodeje přes ulici. Asociace tvrdí, že propady ve spotřebě turistů mohou dosáhnout kumulovaně až 400 miliard korun.

Pomoc dobrá nejen pro hotely

Podle prezidenta asociace Václava Stárka jím řízené sdružení navrhovalo snížení DPH z ubytovacích služeb o pět procent už před vypuknutím pandemie.

„Vítáme vyjádření premiéra Andreje Babiše, že navrhne převedení daně z přidané hodnoty za ubytovací služby do nejnižší snížené sazby DPH. Smysl má i příspěvek na ubytování, který v podobné variantě funguje už například na Slovensku. Rozhýbalo by to i navazující služby, jako je stravování a provoz restaurací, návštěvnost památek a podobně,“ říká Stárek.