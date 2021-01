Jak prodloužit životnost respirátoru? Použít lze i mikrovlnku nebo klasickou troubu

PRAHA Stačilo, aby se premiér Andrej Babiš zmínil, že vláda zvažuje povinné nošení respirátorů v hromadné dopravě, a Češi se okamžitě začali předzásobovat. Povinné zavedení jednorázových respirátorů třídy FFP2 by však za stávajících cen znamenalo pro domácnost několikatisícové výdaje. Lze životnost respirátoru prodloužit?

Vláda se zavedením povinných respirátorů ještě počká. Nechce, aby opatření lidem způsobovalo finanční obtíže

Jednorázové roušky jsou relativně laciné, ty textilní lze zase použít opakovaně. Dají se vyprat, vyžehlit, vyvařit či jinak sterilizovat, pro rozpočty Čechů tak představují jen minimální výdaj. Povinné respirátoy by tak vyšly mnohem dráž.

Vláda proto čeká, jak si s jejich zavedením v obchodech poradí Německo a Rakousko. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného kabinet nechce, aby stejné opatření v Česku občany finančně zatížilo. Ač zároveň zdůraznil, že ochranné pomůcky není třeba ve velkém nakupovat, spousta lidí už se stačila respirátory zásobit a jejich prodejci od středy evidují rekordní poptávku.

Je nutné respirátor po každém použití vyhodit?

Pro spolehlivou funkci respirátoru se doporučuje respektovat uvedenou životnost filtrů. Ty bez použití speciální dezinfekce ztrácejí spolehlivost zpravidla po 24 hodinách používání.

Přestože domácí postupy sterilizace nejsou v případě respirátorů stoprocentně účinné, platí zde lidové úsloví „lepší něco než nic“. Při preventivním používání totiž mohou i doma očištěné respirátory poskytnout lidem lepší ochranu než běžné látkové roušky.

Podle jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty pražské ČVUT tak lze respirátor doma dezinfikovat například pomocí horké páry, UV záření, vhodnou chemickou dezinfekcí nebo třeba pasterizací. Dezinfikovat respirátor lze také v mikrovlnné troubě, v žádném případě však ne u respirátorů s kovovými částmi a výhradně pod dohledem.

Mikrovlná trouba



Mikrovlny fungují pro sterilizaci velice dobře, jedná se o metodu založenou na lokálním ohřevu materiálu, sterilizované předměty by měly být vlhké až mokré. Respirátor bez kovových částic je nutné před vložením do mikrovlnné trouby umístit do nekovové nádoby a 3 až 5 minut „ohřívat“.



Proces dekontaminace je však třeba důsledně sledovat, existuje zde totiž riziko vzplanutí. Existuje zde také riziko degradace materiálu, proto je vhodné zkontrolovat, zda maska po procesu správně přiléhá.



Pasterizace



Jinými slovy ohřátí respirátoru v troubě na 60 až 70 stupňů Celsia po dobu několika desítek minut. Uvedené teplotní rozmezí je třeba důsledně dodržet - spodní hranice je důležitá pro likvidaci viru, horní zase snižuje riziko vznícení materiálu.

Dezinfekce UV zářením

Také ultrafialové záření hubí bakterie i viry, avšak pravdou zůstává, že působí jen na povrchu materiálu. Kdo má doma UV lampu, může respirátor osvítit z každé strany tři minuty. Je však důležité dbát na to, aby nebyla světlu delší dobu vystavena pokožka.

Chemická dezinfekce

Viry a bakterie hubí také dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Na respirátor je proto možné použít vhodný dezinfekční prostředek a poté nechat ochrannou pomůcku pořádně proschnout.

Povinné nošení respirátorů? Obchodníci nyní evidují rekordní prodeje, hrozí i zdražení

Nouzová sterilizace respirátorů určených k jednomu použití sice umožňuje jejich opakované použití, nicméně každé další opakování sterilizace postupně snižuje jejich účinnost. Je navíc vhodná výhradně při preventivním používání.



Pokud by lidé lidé používali respirátor jednorázově, tedy jeden denně, pak při průměrné ceně 25 korun za kus by to pro čtyřčlennou rodinu znamenalo náklad zhruba tři tisíce korun měsíčně.

Je však možné, že v případě, pokud vláda vyhlásí respirátory jako povinné, tak se současné ceny zvednou. Vláda podle ministra Blatného diskutuje i o možnosti zajistit prodej respirátorů za přiměřené ceny tak, aby si je všichni mohli dovolit, premiér Babiš se však v takovém případě obává vývozu.



Rakousko a Německo zavádí povinné chirurgické roušky nebo respirátory třídy FFP2 v obchodech a v prostředcích hromadné dopravy kvůli obavě z nových mutací koronaviru, především z takzvané britské varianty. Podrobná pravidla, například povinnost pro děti či kdo zaplatí respirátory zaměstnancům obchodů, zatím formulují. Podle Blatného je nutné harmonizovat opatření v rámci Evropské unie.