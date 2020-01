Jarní aukci 5G sítí lze ještě odložit, říká ministr Havlíček. Panují neshody

Případnou úpravu podmínek dlouho očekávané aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G by měla v pondělí projednat vláda . Ačkoli v aktuálním programu pondělního jednání bod k aukci chybí, ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) LN ujistil, že setkání se uskuteční: „Teoreticky může dojít k odkladu, ale v pondělí bychom rádi diskutovali a jednali o tom, jak se vláda k aukci postaví,“ řekl Havlíček s tím, že bod by měl na program přibýt ještě před jednáním.

Že by v pondělí měla vláda aukci řešit, potvrdil i předseda rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák. „S ministerstvem průmyslu jsme jednali o upraveném zadání pro aukci a to by měla teď vláda projednat,“ řekl včera LN Novák.

Ministr Havlíček naznačil, že vláda je s dosavadním průběhem příprav aukce nespokojená: „Máme připravený materiál, který říká, jaký je stav aukce a ­jejích podmínek a to, jak chceme tento stav zlepšit,“ uvedl Havlíček s tím, že jednání se mohou kromě ministrů zúčastnit například právě předseda ČTÚ Novák a vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla. „Chceme se dobrat funkčního řešení,“ dodal Havlíček.

V souvislosti s aukcí panují mezi resortem průmyslu a ČTÚ neshody. Úřad by chtěl aukci vyhlásit co nejdříve podle podmínek odladěných v závěru loňského roku, ale ministerstvo v čele s Havlíčkem tvrdí, že nechce aukci uspěchat. „Máme stejný cíl, jen jiný názor k tomu, jak se ho dobrat,“ okomentoval neshody pro LN Havlíček.

Vláda chce úpravou podmínek aukce přilákat další zájemce tak, aby naplnila příslib zvýšení konkurence na českém telekomunikačním trhu. Neshody jsou v tom, že podle úřadu jsou stávající podmínky dostatečné, Havlíček je chce ale ještě vylepšit. S tímto požadavkem však ministerstvo přispěchalo až po skončení konzultace aktuálních podmínek. ČTÚ je sice nezávislý úřad, ale členy rady i jejího předsedu jmenuje a ­odvolává právě vláda.