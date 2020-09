Jen za poslední srpnový týden zažádal o ochranu před věřiteli rekordní počet firem

PRAHA Během posledního srpnového týdne požádalo o vyhlášení mimořádné ochrany před věřiteli více než 30 společností. Od roku 2008 bylo přitom ochranné moratorium vyhlášeno pouze pro 139 společností. Vyplývá to z analýzy dat společnosti CRIF.

Podniky tak na poslední chvíli využily zákonné možnosti požádat o ochranné moratorium ve zjednodušeném režimu. Tato možnost trvala od 24. dubna do konce srpna. Soudy během této doby vyhlásily moratorium pro 61 společností, z toho pro 34 na konci srpna nebo na začátku září.



Letošní počet vyhlášených moratorií se tak vymyká dosavadní praxi. Dvě pětiny všech moratorií vyhlášených od roku 2008 totiž připadají právě na letošek. Jejich počet je například 3,5krát vyšší než během ekonomické krize v roce 2009.

„Důvodem je především možnost zjednodušení podání žádosti o vyhlášení ochrany před věřiteli. Od dubna do srpna totiž s touto žádostí nemusela souhlasit většina věřitelů, jak je normálně běžné. To je pro žadatele samozřejmě výrazné zrychlení a úleva,“ uvedl vedoucí datového oddělení aplikace Cribis společnosti CRIF Jan Cikler.

Mimořádné moratorium soudy nejčastěji vyhlašovaly u společností, které působí v pronájmu a správě nemovitostí a u společností zaměřených na ubytovací nebo stravovací služby. Co do počtu se na předních příčkách vyskytují také pracovní agentury. U nich je ale statistika ovlivněna moratoriem pro skupinu Manuvia, do které patří 14 různých společností.

Vedle skupiny Manuvia získala mimořádnou ochranu před věřiteli i řada dalších velkých společností. Mezi největší patří České aerolinie a jejich mateřská společnost Smartwings. S časovým odstupem potom cestovní kancelář FIRO-tour.

„Tyto společnosti byly velmi tvrdě zasaženy jarním uzavřením hranic téměř po celém světě, které v řadě zemí trvá dodnes. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci nejen v ČR je přitom pravděpodobné, že se do dočasných nebo trvalých problémů můžou dostat další společnosti závislé na přeshraničním cestovním ruchu, tedy hlavně cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale i další podnikatelé z tohoto oboru zaměření na zahraniční klientelu,“ upozornil Cikler.

Zároveň jde o největší společnosti, které od roku 2008 získaly ochranu před věřiteli. Letošní rok je výjimečný mimo jiné právě tím, že ochranu před věřiteli získalo poměrně dost známých a velkých firem s miliardovými obraty a stovkami či tisícovkami zaměstnanců. Od roku 2008 do roku 2019 se takových společností objevilo jen několik. Šlo například o společnost Zoot v roce 2019, Via Chem Group v roce 2013 či Sklárny Kavalier v roce 2008.

Nejčastěji však letos ochranu před věřiteli získaly menší společnosti. Letošní rok je vedle počtu vyhlášených moratorií výjimečný také tím, že o ně zažádalo poměrně hodně mladých společností. Více než třetina společností, nad kterými byla vyhlášena ochrana před věřiteli, je na trhu maximálně pět let, další necelá třetina potom pět až deset let.

Z 61 společností, nad kterými bylo letos vyhlášeno mimořádné moratorium, je 44 společností s ručením omezeným, 12 akciových společností a pět evropských společností.