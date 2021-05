Karavany místo tenisových kurtů. Kempy se hromadně přizpůsobují pojízdným obydlím

PRAHA Pandemie koronaviru v Česku vyvolala karavanový boom. Rekordní poptávku po obytných vozech různých typů sice zvládají pokrýt prodejci i půjčovny, o to větší problém však nastává s parkováním. Turisticky vytížené oblasti se už proto chystají na další sezonní nápor. Karavanistům se uzpůsobují kempy i hotely, ve velkém napříč republikou mají vznikat nové stellplatzy neboli karavanová stání.

„Před pandemií převládaly v kempech stany, dnes je to obráceně – převládají karavany a obytná auta. Ten nárůst je zhruba čtyřicetiprocentní,“ potvrdil serveru Lidovky.cz předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek s tím, že jak se blíží léto a hotely zatím zůstávají pro turisty uzavřené, lze předpokládat, že bude počet karavanistů v Česku růst i nadále. „Jednoznačně za to mohou koronavirová opatření. Lidem nezbývá nic jiného než k cestě do přírody využít mobilní dům, kde mají svoje soukromí a bezpečí,“ říká.



Přes okénko i snídaně

Oproti posledním měsícům, kdy karavany plnily běžná parkoviště či stály třeba i na černo na soukromých pozemcích, kde po nich často zůstával nepořádek a poničená příroda, se ale letos snaží oblíbené lokality na nápor důkladněji připravit. V České republice by tak pro ně měly přibýt stovky nových míst s připojením k elektřině nebo s možností doplnění vody a odčerpání chemických toalet.

Karavanistům se přizpůsobují především kempy, eskalujícímu trendu však podléhají i některé hotely, pro něž jsou momentálně jedinou šancí na výdělek. Za poplatek jim nabízejí vlastní parkoviště, či dokonce na stellplatzy mění někdejší sportovní areály.

„Zatímco čekáme na otevření, tak nás napadlo, že bychom z nevyužívaného tenisového kurtu udělali parkoviště pro karavany a obytné vozy. Lidé pak budou moci využít i naše hygienické zázemí včetně sauny. Pokud bychom byli stále zavření, karavanistům bychom nabízeli přes okénko i snídaňový servis nebo večeře,“ řekla serveru Lidovky.cz ředitelka hotelu Kilián v Loučovicích v jižních Čechách Andrea Smit. „Plně obsazený hotel nám to sice po finanční stránce nenahradí, ale určitě nám to pomůže vydržet,“ dodává.

Jen poblíž lipenské přehrady připravují další zázemí pro obytné vozy také například kempy v Černé v Pošumaví, v Horní Plané, v Olšině či v Lipně nad Vltavou. „Máme připraveno téměř 200 stání vhodných pro karavany. Věřím, že stejně jako v loňském roce bude o tato místa velký zájem,“ uvedl Matěj Kratochvíl, ředitel společnosti Lipno Servis, která provozuje kemp Modřín u Lipna nad Vltavou. Stellplatzy chce vybudovat také jihočeský Tábor. „Návrh by se měl brzy dostat na stůl jednání rady města,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí města Luboš Dvořák.

Dotace na karavanová stání

Nedostatek karavanových stání řeší také hojně navštěvovaná města v Krkonoších. „Chceme se zapojit do výzvy Libereckého kraje o dotaci na karavanová stání. Děláme vše pro to, abychom místa mohli vytvořit, ale jsme limitováni tím, že se nacházíme v chráněné krajinné oblasti. Takže zatím čekáme, jestli dostaneme povolení od stavebního úřadu v Tanvaldu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz starosta krkonošského Harrachova Jaroslav Čech. Možnost vybudovat desítky karavanových míst v Krkonoších zvažuje také Špindlerův Mlýn.

Přestože rostoucí trend pozorovali výrobci karavanů a obytných aut už před pandemií, za poslední rok v Česku prudce akceleroval. Karavanisté zaplnili běžná parkoviště, ale zanechávali za sebou nepořádek i na samotách. „Spousta karavanistů v zimě ukázala, že neví, jak se chovat. Řešili jsme problémy, jako je vylévání chemických toalet do obecních záchodů, ty potom zamrzaly a jiné nebyly k dispozici. Dalším problémem byly odpadky či odklízení sněhu na parkovištích,“ postěžoval si starosta Kvildy Václav Vostradovský (STAN).

Šumavská Kvilda už proto řeší kroky, jak tomu ještě před hlavní sezonou zabránit. „Máme v úmyslu pro karavany vybudovat zázemí, to je ale otázka roku nebo dvou. Takže to sice odnesou i ostatní, ale letos zatím zdražíme parkovné či někde zakážeme noční stání. Pokud ještě zůstanou služby zavřené, ten problém by se prohloubil a tomu chceme předejít,“ říká Vostradovský.

„Loni jsme zaznamenali vyplachování chemických toalet do Vltavy nebo do lipenské přehrady a to je naprosto nepřípustné. S trendem karavaningu musí přijít nějaké systémové řešení. Je to věc, které by se měly přizpůsobit i chystané dotační tituly nejen na Lipensku, ale v celé republice,“ dodává Mánek. „Stovky nových míst pro karavany jistě uleví černému parkování na cizích pozemcích. Na druhou stranu mezi karavanisty budou vždy takoví, kteří budou dávat přednost absolutnímu soukromí někde v ústraní mimo kempy,“ uzavírá.