Kdo koupí AAA Auto? Skupina prodejců aut je rok na prodej, krouží kolem ní velcí hráči

Praha Autobazary AAA Auto vydělávají stovky milionů korun ročně a neustále rostou. Prodat je ale není tak jednoduché. Jejich majoritní vlastník polský Abris Capital se o to snaží už přes rok. Problémy jsou v podstatě dva – specifický byznys firmy a relativně vysoká požadovaná cena.

Kolem obchodu se vyskytuje řada spekulací. Hovoří se o zájemcích od tuzemských miliardářů Petra Kellnera a Daniela Křetínského až po evropské špičky v prodeji nových aut, jako jsou Porsche Salzburg nebo Emil Frey. Oficiálně ale uvedené firmy obchod buď nekomentují, nebo jednání popírají. To dává smysl, pokud zájem opravdu mají, nechtějí na to upozorňovat konkurenci a šponovat tím případnou cenu vzhůru.

„Spekulace o našich akvizičních záměrech nekomentujeme. V obecné rovině platí, že stále hledáme na vhodných trzích zajímavé investiční příležitosti,“ řekl LN Daniel Častvaj, mluvčí společnosti EPH Daniela Křetínského

Hledání synergií

Podle informací LN byly AAA nabízeny mnoha firmám. Není ale jednoznačné, kdy jde o reálného zájemce, který akvizici opravdu zvažuje a kdo například jen interně zvažoval, jak na nabídku reagovat. „Jednání nejsou tak daleko, aby mělo smysl specifikovat obory, ze kterých zájemci jsou,“ říká mluvčí firmy Michal Häckl. Polský Abris Capital AAA ovládl za 220 milionů eur, tedy asi šest miliard korun. Tehdy šlo o šestinásobek provozního zisku před odpisy. Necelou čtvrtinu firmy ale získal zpět Anthony Denny, bývalý šéf AAA Auto. Podmínky vzájemného vypořádání nejsou známy.

Pokud by firma chtěla prodat prodejce aut za obdobnou cenu, znamenalo by to šesti až sedminásobek stávajícího provozního zisku. Investoři jsou ale v současností ochotni platit čtyř až pětinásobek. I to by ale nemuselo nutně znamenat ztrátovou investici. Firma jen mezi lety 2015 a 2017 vytvořila přes miliardu korun nerozděleného zisku.

Více peněz, než je mezi finančními investory, nyní běžné může zájemce za AAA nabídnout v případě, že obchod dává strategický smysl. Proto se také Abris soustředí na oslovování zájemců, kterým by se mohly autobazary hodit k jejich stávajícímu byznysu. Akvizici tak údajně nabízí například zmíněným obchodníkům s novými auty – a to rovnou i těm největším v Evropě. „Žádná jednání s AAA Auto neprobíhají,“ říká mluvčí Porsche ČR Jan Klíma. Už ale nekomentuje, zda se nejedná s polským vlastníkem či zda aktivitu nevede rakouská mateřská společnost. Jednání o koupi autobazaru odmítl i Tomáš Vaněk, mluvčí Auto Palace, což je česká pobočka nizozemské skupiny AutoBinck.

Na jednu stranu by pro prodejce nových aut autobazar smysl dával. V posledních letech prakticky celý trh investuje do prodeje ojetých aut a je to stále důležitější část byznysu dealerů aut. Cílem je udržet auto v síti co nejdéle, vydělat tak vícekrát na jeho prodeji i na souvisejícím servisu.

AAA ale nemusí být jen prodejní kanál na ojetiny vykoupené na protiúčet. AAA Auto – ač autobazar – kupuje s výjimkou leasingových společností pravděpodobně nejvíce nových aut v Česku. Stovky jich jako služební vozy nebo například jako vozy pro fotbalovou reprezentaci proměňuje na zánovní vozy. Některé jen párkrát objedou prodejní areál v Ďáblicích.

Pro importéry jde o důležitý prodejní kanál – auto by sami neprodali, AAA pro něj ale zákazníka najdou. Obchod, ač na první pohled nesmyslný, je ale ziskový, autobazar má tak velké flotilové slevy, že se vyplatí nová auta proměnit na ojetiny a následně je prodávat, mnohdy i s provizí za financování.

Šance pro banky

Dalším okruhem zájmu jsou finanční skupiny – čísla jasně ukazují, že jádro byznysu autobazaru není zisk z prodaného auta, ale provize od finančních institucí a pojišťoven. AAA Auto jim dodává kontrakty za miliardy. Právě proto se stále více hovoří například o zájmu Home Credit Petra Kellnera. Bazar v portfoliu by byl silným prodejním kanálem nových úvěrů.

Mezi synergiemi, které se Abris, respektive poradenská společnost DC Advisory, snaží tuzemským zájemcům nabízet, patří i síla AAA v nákupu nových aut například pro firemní flotilu, ale i reklamy, kvůli objemům financování to může usnadnit i přístup bank.

Prodej ojetých aut ale zůstává komplikovaným byznysem. Hlavně u starších vozů riziko potíží výrazně roste, stejně tak je složité konkurovat garážovým obchodníkům s ojetinami.