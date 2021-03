PRAHA Nejbohatší Čech, který tragicky skonal o víkendu na Aljašce, za sebou zanechal rozsáhlé impérium. Vypořádání dědictví bude i v případě sepsané závěti běh na dlouhou trať.

Minimálně v jedné věci se Petru Kellnerovi podařilo předehnat Billa Gatese, dlouhou dobu nejbohatšího muže planety. A to když mu český podnikatel před třemi lety „vyfoukl“ klisnu Catch Me If You Can. Za cenu čtvrt miliardy korun ji koupil své dceři Anně, která je úspěšnou parkurovou jezdkyní. Zajistil jí tak i solidní předpoklad pro mimořádné sportovní výkony.