Kellnerův nákup Chelsea nelze hodnotit finanční logikou, říkají experti

PRAHA Na případný nákup fotbalového klubu Chelsea FC skupinou PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nelze pohlížet podle ekonomické logiky, shodli se analytici. Obchod by se podle nich spíše podobal investicím boháčů do uměleckých děl. Připomínají i imagový rozměr, protože Kellner by takto vstoupil do světové elity podnikatelů. Může prý znamenat také přípravu vstupu PPF na některé další trhy.

„V Kellnerově případě je velmi komplikované spekulovat nad záměrem, důvodů může být řada. Napadá mě láska k fotbalu a splnění snu, networkingový důvod, statusový symbol nebo zajímavá obchodní příležitost (levněji koupit a přeprodat někomu dalšímu v Rusku nebo Číně),“ uvedl majitel společnosti C2H Michal Mička. Určitě to ale podle něj bude mít hlavu a patu. Chelsea je velký a globálně známý brand, jehož cena není opodstatněná čísly a chová se spíše jako umělecké dílo, dodal.



Roman Abramovič koupil Chelsea FC v roce 2003 a klub se dostal do zisku za období jeho vlastnictví poprvé v roce 2012, připomněl šéf Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský. Poté se střídaly lepší a horší roky v závislosti na herních výsledcích klubu. „Obecně je samotná investice do fotbalového klubu velmi riskantní podnik, kdy můžete očekávat, že budete klub spíše dlouhodobě dotovat, než každý rok sklízet slušně předvídatelný zisk,“ uvedl.

Jako investice do vína či automobilů

Upozornil na to, že fotbal je celosvětový fenomén a jeho dosah a vliv se v mnoha zemích celého světa stále zvyšuje. Jako příklad uvedl rozvoj fotbalu v Číně. Vlastnictví významného klubu, kterým Chelsea FC je, přináší společenskou prestiž a otevírá dveře do míst a k lidem, kam by bylo obtížné se dostat. „Neznáme záměry PPF, možná se dočkáme překvapení na jakých trzích a v jakých oborech budeme o PPF v budoucnu slýchat. K tomu může vlastnictví Chelsea FC pomoci,“ dodal.



Investice do fotbalových klubů je podobná jako investice do drahého vína, automobilů, či umění, míní analytik společnosti Chytrý Honza Karel Kotoun. To, že je Kellner fanouškem Chelsea, je podle něj známá věc, jelikož je majitelem jednoho z nejdražších Skyboxů na londýnském stadionu ve Stamford Bridge. Nejde tedy o investici, na kterou lze nahlížet pohledem finančního analytika, jelikož by nedávala svou rentabilitou smysl. Odhadovaná cena klubu, který by mohl být profitabilní až po navýšení kapacity svého stadionu, se pohybuje okolo 88 miliard korun. Je nutné ovšem vzít v potaz PR stránku investice, která by z Kellnera mohla udělat světově známého magnáta, podotkl.

Transakce zřejmě splňuje všechny parametry, aby se hodila do portfolia skupiny PPF, uvedl Radim Dohnal z portálu Capitalinked.cm. Prodává někdo, kdo má dobré vazby přímo na Kellnera. Prodávající Abramovič je pod mírným tlakem. Na ruském pasu mu po aféře Skripal nebylo prodlouženo vízum. Budoucnost klubu tak musí akutně řešit. Chelsea má fanoušky po celém světě, zejména v Jižní Americe a Africe. Pokud Home Credit chce právě sem expandovat, pak koupě klubu dává velký smysl, poznamenal.

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina na konci minulého roku vlastnila aktiva v hodnotě téměř 980 miliard korun.