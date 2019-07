V těžbě Bitcoinů jasně vede Čína, soustřeďuje kolem 60 procent veškeré světové těžby. Evropa je až čtvrtá

Těžba bitcoinů prostřednictvím výkonných výpočetních zařízení spotřebuje 4,7 GW elektřiny. Zhruba desetinu spotřeby přitom představuje energie potřebná k chlazení počítačů. Obnovitelné zdroje se celkově podílí na těžbě necelými třemi čtvrtinami.



„Převaha Číny při těžbě bitcoinů je v současnosti stále patrná, její podíl ale postupně klesá. Těžba se přesouvá do míst s nízkou cenou elektřiny. Poměrně silná těžařská komunita se nachází i v České republice. I v Česku zájem o bitcoiny nahrává růstu poptávky po dalších kryptoměnách, včetně domácího Platon Coinu,“ říká zakladatel Platon Finance Daniel Tanner.

Těžba spočívá ve výpočtu složité matematické úlohy, za kterou úspěšný těžař obdrží podíl mincí. Výpočty se neustále ztěžují a vyžadují vyšší výkon počítačů.

Cena bitcoinu se před třemi měsíci pohybovala kolem 5000 USD a od té doby strmě roste. V minulých týdnech atakovala hranici 13 000 dolarů a v současnosti se bitcoin prodává okolo 11 800 USD.

What is Bitcoin Cash? A Peer to Peer Electronic Cash System pic.twitter.com/rQv0qIiBfn