Koronavirus decimuje dostupnou módu. Z Česka mizí první obchody, krachují i celé řetězce

PRAHA Jak pandemie dokáže zahýbat s trhem, si před příchodem koronaviru dokázal představit jen málokdo. Kvůli opatřením, jež měla šíření viru zbrzdit, nyní přicházejí pády i desítky let zavedených firem. Stranou nezůstává ani módní průmysl a vynucená jarní odstávka už si žádá první oběti. Z Česka mizí první obchody, krachují i celé řetězce.

Při procházce českými obchodními centry se nyní místo nazdobených výloh stále častěji nabízí pohled na zabedněné prostory se stručnou vysvětlivkou „Coming soon“ (Již brzy – pozn. red.). Obchody se v nich střídají jako běžci během štafety. Konkurence je obrovská, štafetu hned přebírá další. Slabší články odpadají.

Koruna rekordně posílila. Vůči euru je na tom nejlépe od března, k dolaru pak dokonce od září 2018

K odchodu z tuzemského trhu s módou už krize dohnala francouzský oděvní řetězec Camaieu, v jehož bezmála 30 českých pobočkách ještě předloni Češi utratili přes 300 milionů korun. Česká divize společnosti podle svého vyjádření dluží 400 milionů korun, které v důsledku koronaviru nedokáže splácet, a soudu, na jehož rozhodnutí čeká, navrhuje poslat vyhlášení konkurzu.

Poslední hřebíček do rakve krize zdaleka nezatloukla jen českým obchodníkům, jde o trend celosvětový. Francouzský řetězec Camaieu před krizí nabízel dámské oblečení a doplňky ve více než tisícovce poboček po celém světě. Kvůli následkům restrikcí zavedených ve snaze omezit šíření nemoci covid-19 jich ale zavírá více než 800. Tržby od březnového začátku pandemie klesly o 95 procent, řetězec tedy přišel o 162 milionů eur (4,4 miliardy korun). Francie hledá pro celou firmu kupce, jinak by o práci přišly tisíce lidí.



Likvidačně se krize dotýká také společnosti L Brands, do níž spadá značka luxusního spodního prádla Victoria’s Secret – i ta oznámila, že zavře 250 obchodů. O čtvrtinu poboček přijdou v USA a Kanadě. Podle slov majitelů firmy by se ale mohlo jednat jen o začátek. Britská divize společnosti dokonce uvažuje o prodeji celé značky.



Zmizí stovky oblíbených prodejen

I když se švédský módní řetězec H&M Group, do něhož kromě H&M spadají i méně známé značky jako COS, Weekday či Monki, v dluzích netopí, jeho tržby kvůli pandemii klesly o více než polovinu. Zákazníky se nedaří nalákat zpět ani akčními cenami. A tak už oznámil, že zavře téměř 200 poboček. O jaké půjde zatím není známo.



V obchodních centrech se rychle střídají nájemci.

Švédy s masivním uzavíráním následuje i módní gigant Inditex, do nějž spadají oblíbené oděvní společnosti jako je Zara, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Bershka nebo Pull&Bear. Na značky, které před krizí o zákazníky neměly nouzi, také nyní dopadl vliv koronaviru na maloobchodní sektor s módou - řetězec celosvětově uzavře 1200 ze svých 7 tisíc obchodů, což se především týká Zary. Ušetřené peníze pak hodlá investovat do e-komerce.



Odpuštění odvodů využily tři pětiny menších firem, jednalo se o 735 tisíc zaměstnanců

Jen v Českých prodejnách s oděvy a obuví meziročně klesly tržby o 16,4 procenta. A i když se ke konci dubna prodejny s oblečením mohly po zhruba měsíc a půl dlouhé odstávce otevřít, k loňským tržbám se nepřibližují.



Naopak se daří prodeji přes internet. E-shopy se podle Českého statistického úřadu těší 30procentnímu nárůstu tržeb oproti loňsku. Jejich popularita neupadá ani s pomalým návratem do „normálu“, to se děje právě na úkor kamenných poboček. „Po březnovém téměř 40procentním propadu jsme se vrátili nejen na původní hodnoty, ale dokonce jsme se posunuli prudce nad ně. Sezóna se vrátila a vzniklý propad vykompenzovala,“ sdělil pro Lidovky.cz spoluzakladatel e-shopu Glami.cz Michal Jirák. Češi si elektronickou distribuci v krizi oblíbili. Podle výzkumu Glami.cz si módu online v prvních týdnech pandemie nakoupilo dokonce 70 procent.



Oproti tomu do kamenných obchodů se zákazníci v plném počtu nevracejí ani několik měsíců po otevření. „S rostoucím počtem nakažených bude přibývat u zákazníků nejistoty jít do obchodu, předpokládáme, že zájem o online prodej ještě naroste,“ říká Jirák. „Na ,covid-efekt´ se díváme jako na druhé vánoce, kdy zájem o naše služby vystřelí, zároveň se pak ale nevrací na původní úroveň. Rozhodně to ale bude na úkor kamenných prodejen,“ odhaduje na konec.