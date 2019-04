Kvalita ruské ropy vyvážené do EU se zhoršila, dostala se i do Česka

MOSKVA/PRAHA Kvalita ruské ropy, která proudí do severní a střední Evropy se v posledních dnech výrazně zhoršila, což činí problémy rafineriím. Surovina, která se dostává přes ruský přístav Usť-Luga a ropovodem Družba do Běloruska, Polska, Německa, Maďarska a České republiky je kontaminována nadměrnou hladinou organického chloridu, a to už od 19. dubna.

Uvedená látka se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ji od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie.



Podle obchodníků, kteří jsou partnery několika předních evropských společností, kolísají hladiny organického chloridu mezi 150-330 částicemi na jeden milion (ppm), zatímco maximum je podle normy deset ppm. Obvyklá úroveň pak činí jedna až tři ppm.

Problém s kvalitou ropy agentuře Reuters potvrdilo ruské ministerstvo energetiky. Sdělilo, že monopolní provozovatel ropovodů Transněfť se snaží problém odstranit co nejdříve. Blíže se k časovému rámci ale ministerstvo nevyjádřilo. Podle zdroje Reuters obeznámeného se situací by problém mohl být vyřešen do konce týdne.

„O problému jsme byli informováni. Nyní čekáme na kompletní zprávu a poté rozhodneme o dalších krocích,“ řekl ve středu bez bližších podrobností mluvčí petrochemického holdingu Unipetrol Pavel Kaidl. Firma v Česku provozuje rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává pouze rafinerie v Litvínově.

Podobně se vyjádřila i státní firma Mero, která v Česku provozuje ropovody. „Naše společnost byla spolu s dalšími provozovateli ropovodů, společnostmi Transpetrol a Ukrtransnafta, o této skutečnosti informována běloruskou společností Gomeltransněfť. Probíhá koordinace s ostatními přepravci, přesný termín, kdy tato ropa nižší kvality dorazí na naše území zatím nebyl zpřesněn. Informaci jsme okamžitě postoupili firmě Unipetrol, která je vlastníkem této ropy a je záležitostí rafinerie, jaká opatření k této skutečnosti přijme,“ řekla mluvčí firmy Radomíra Doležalová.

Ke kontaminaci ropy dochází v Rusku výjimečně. Výraznější znečištění se podle obchodníků objevilo asi před deseti lety, avšak v menším měřítku. Tentokrát je problém tak velký, že rafinerie PKN Orlen v Polsku a Německu, a také BP, Total a Shell zvažují pozastavení nákupů ruské ropy přepravované ropovodem Družba, které představují velkou část jejich dovozu.

Z přístavu Usť-Luga na pobřeží Baltského moře vyplulo nejméně pět pět kontaminovaných tankerů náležících ropným firmám Rosněfť, Surgut a kazašským producentům. Ropu koupili obchodníci a velké společnosti jako je Equinor, Vitol, Trafigura, Glencore nebo Total. Kupující zřejmě budou žádat odškodné, předběžnou žádost už předali obchodním partnerům.

Ruské ministerstvo energetiky uvedlo, že s Transněftí pracuje na řešení problému, včetně dodávek ropy Bělorusku alternativními cestami. O jiných zemích ani o přístavu Usť-Luga se nezmínilo.

Ruští prodejci ropy žádají vysvětlení od Transněfti, podle zdroje Reuters ale zatím bezvýsledně. Transněfť se odmítla k věci vyjádřit. Zatím není jasné, který z ruských producentů kontaminaci způsobil.