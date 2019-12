Liberecký hejtman se obává, že Polsko povolí další těžbu v hnědouhelném dole Turów

Liberec Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) se obává, že polská strana povolí prodloužení těžby v hnědouhelném dole Turów u česko-polské hranice bez ohledu na námitky sousedů v Česku a Německu. O tom, že PGE, která důl vlastní, požádala o prodloužení současného povolení k těžbě platného od roku 1994 o dalších šest let, se dozvěděl ve středu večer.

Upozornili na to právníci firmy Frank Bold Advokáti, s níž Liberecký kraj v otázce připravovaného rozšíření polského dolu spolupracuje.



„Podle mě spustili (PGE) záložní plán. Pochopili, že EIA nebude tak rychle, jak ji potřebují. Oni si schválí prodloužení těžby v rozsahu stávajícího dobývacího prostoru a myslím si, že to bude znamenat, že tam žádné přeshraniční projednávání nebude. Že to bude s vyloučením veřejnosti,“ řekl Půta. Události posledních dnů jsou podle něj jen důkazem, že polská strana považuje výrobu elektřiny z uhlí v Turówě za klíčovou pro svou energetiku. „A jsou připraveni podniknout všechny kroky, které mají k dispozici, aby to na konci dubna pokračovalo dál,“ řekl.

Liberecký kraj si najal společnost Frank Bold Advokáti, která má s podobnými záměry zkušenosti. Polská pobočka firmy připomínkovala rozšíření těžby hnědého uhlí v Gubinu u hranic s Německem, kde se rozšíření těžby podařilo zabránit. Právě polští kolegové upozornili na posun v projednávání záměru. Právníci v současné době připravují stížnost Libereckého kraje k Evropské komisi a také přihlášku kraje jako účastníka polského řízení EIA.

Důl Turów na letecké mapě.

Kvůli plánovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów připravuje Liberecký kraj ve spolupráci s firmou Frank Bold Advokáti také žalobu. U polského soudu chce napadnout změnu územního plánu Bogatyně, která na konci května rozšíření dolu Turów umožnila. „Liberecký kraj vyčerpal všechny ostatní možnosti, jak rozhodnutí zvrátit,“ dodal Půta.



Odpůrci záměru také podepisují k petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí a proti plánovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów na stránkách www.stopturow.cz. Petice je určena petičnímu výboru Evropského parlamentu a na internetu ji už podepsalo 2200 lidí, další stovky podpisů sbírají na podpisové archy na krajském úřadu v Liberci a v obcích.