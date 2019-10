Logistický areál Amazonu v Dobrovízi koupila korejská firma

Praha Logistické centrum v Dobrovízi u Prahy, odkud odbavuje zboží především do Německa americký internetový prodejce Amazon, koupila jihokorejská společnost Samsung Securities. Prodejcem je investiční fond Logistis. Cenu ani jedna ze stran obchodu nezveřejnila, ale podle odhadu lidí z realitní branže převýšila 150 milionů eur (zhruba 3,9 miliardy Kč). Napsala to v pondělí Mladá fronta Dnes (MfD).

Transakce byla podle deníku dotažena minulý týden. „Kupní cena, kterou za budovu Amazonu nabídl korejský partner, přesáhla naše představy a motivovala naše investory k prodeji navzdory tomu, že naším primárním záměrem bylo cennou nemovitost si v portfoliu ponechat. Celý proces přitom trval kolem pěti měsíců,“ uvedla manažerka aktiv fondu Logistis Monika Hubková.

Amazon má v Dobrovízi nájemní smlouvu do roku 2030 a podle lidí seznámených s transakcí byla přítomnost americké firmy jedním z důvodů vysoké prodejní ceny, píše MfD. Fond Logistis koupil logistický areál v Dobrovízi včetně haly pro Amazon za 150 milionů eur od developerské firmy Panattoni Europe v roce 2015.

Amazon v ČR působí od roku 2013, kdy v Dobrovízi začalo fungovat centrum vráceného zboří, v roce 2015 byl spuštěn provoz distribučního centra. Centrum vráceného zboží loni ukončilo provoz, většina jeho zaměstnanců přešla do distribučního centra. Amazon v Česku zaměstnává zhruba 3000 stálých zaměstnanců a kolem 2000 sezonních pracovníků.

Podle dat společnost BNP Paribas Real Estates patří Jihokorejci co do investic do českých nemovitostí za letošní tři čtvrtletí na druhé místo za domácí investory. Z celkového objemu 62 miliard korun připadá na investice z Česka 36 procent, z Jižní Koreje je to 23 procent, následuje Německo s desetinou a Rakousko s osmi procenty. Většina investic mířila do kancelářských objektů, 23 procent do hotelů a 12 procent do obchodních prostor.