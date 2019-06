Má skříň jako struhadlo na sýry a může stát přes milion. Apple představil nový Mac Pro

Dlouhých šest let trvalo technologickému gigantu Apple, než přišel s novým počítačem pro profesionály Mac Pro. Komentář agentury Bloomberg k němu uvedl, že když zařízení Apple naposledy veřejnosti představil v roce 2013, stálo ve srovnání s tím dnešním opravdu jen zlomek. Ceny nového Mac Pro totiž včetně monitoru začínají na bezmála 11 000 dolarech. Za nejlepší vybavení může ale zákazník utratit až 45 000 dolarů, v přepočtu 1 035 000 korun.

„Nový stroj má skříň, která vypadá jako struhadlo na sýry, lze jej vypnout a při tom vyměnit třeba komponenty, včetně paměťových disků a čipů nebo grafický procesor,“ uvedl tento týden k novému počítači v nabídce Applu Bloomberg. Podle něj je stroj určený všem „vývojářům, videoeditorům, fotografům a dalším profesionálním uživatelům, kteří chtějí mít stolní počítač s nejrychlejšími procesory na světě, nejlepšími grafickými čipy a největším možným úložištěm“. Za to ale zákazník pořádně zaplatí.

Nový Mac Pro je dle Bloombergu dostatečně silný na to, aby dokázal spustit tři zdroje „syrového“, tedy neupraveného 8K (to je obraz s nejvyšším možným rozlišením, pozn. red.) videa. Hardware je uložen v rámu z nerezové oceli s úchyty, jehož ceny začínají na 5999 dolarech a zákazníci si jej budou moci koupit letos na podzim. To ale nejsou všechny novinky od Apple.

Kromě hardwaru totiž výrobce představil i nový displej pro počítač Mac Pro, jehož cena startuje na 4999 dolarech. Kompletní sada nového modelu počítače tak zákazníky vyjde na minimálně 10 998 dolarů, tedy necelých 253 000 korun, dle serveru Techspot.com ale cena může být mnohem vyšší. Za to nejlepší vybavení totiž zákazníci zaplatí i 45 000 dolarů.

Nejdražší zařízení v historii

Samotný Apple při představení svého nejdražšího zařízení v historii konstatoval, že mu má zajistit ještě vyšší loajalitu prémiového, tedy firemního segmentu, a posílit příjmy společnosti.



„Lze konstatovat, že zákazníci neváhají za produkty Applu připlatit. Ani vyšší cena by tak neměla plánované prodeje výrazněji ohrozit,“ řekl k záměrům firmy analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Dle něj tato zpráva s ohledem na aktuální dění spíše zapadla. „Investoři do technologických akcií se obávají zejména vyhrocené situace na obchodní frontě, kde USA i Čína konflikt nadále eskalují. Znepokojujícím jevem je rovněž sílící tlak na tvrdší regulaci technologických společností,“ řekl Lidovkám.cz Pfeiler.

„Mac ale nepředstavuje pro Apple klíčový produkt. Generuje jen asi deset procent celkových tržeb firmy a tento podíl setrvale klesá. V případě úspěchu bude dopad na celkové příjmy nanejvýš mírně pozitivní,“ vysvětlil Tomáš Pfeiler.

Pro kalifornskou společnost tak zůstává podle analytiků stěžejním produktem iPhone. Dle Tomáše Pfeilera vnímá Apple jako budoucí růstový motor segment služeb jako App Store či iMusic a snaží se v této oblasti značně expandovat.