Malá svačina pro hladové hotely. Majitelé dosáhnou na paušální kompenzaci, ztratí jiné možnosti

Praha Majitelé hotelů, penzionů či kempů dosáhnou na paušální kompenzaci. S jejím ziskem zároveň mají ztratit nárok domáhat se na státu jiného odškodnění u soudů.

Nejdřív trochu statistiky na rozehřátí. Cestovní ruch v rámci hospodářské mapy České republiky zabírá sedmiprocentní podíl všech ekonomicky aktivních jedinců. Je to i tím, že na sebe nabaluje další odvětví, třeba že si turisté půjčí kolo, dopřejí zmrzlinu nebo nakoupí suvenýry. Pro státní kasu to znamená každoroční přísun 130 miliard korun. Z toho očividně plyne, že to není ryzím projevem altruismu, proč chce stát skomírající sektor přikrmit: zchromne-li tato noha, ani erár nezvládne nekulhat.

Po lázeňských voucherech přichází vláda s druhým dotačním programem, který má osiřelým turistickým zázemím ulehčit. Na kompenzaci bude mít nárok každý, kdo splní podmínky – není tu přídatná nástraha ve stylu bodování nebo vyčerpání balíku. Pokud se ministerstvu pro místní rozvoj podaří hladce projít dobrozdáním Evropské unie pro tuhle veřejnou podporu, spustí se příjem žádostí od 10. srpna.

Finanční pomoc hotelům.

Jak má odškodné podle schématu ministerstva vypadat? Časově se vztahuje zpětně na období, kdy museli ubytovatelé zavřít, protože tak pravilo mimořádné protikoronavirové opatření. Čili jde o 72 dní mezi 14. březnem a 24. květnem. Kompenzace se počítá jako fixní částka za každý disponibilní pokoj krát počet dní, kdy se jím disponovat nedalo. Paušál se liší podle typu, respektive jakosti ubytování; na vrcholu seznamu dlí pěti- až tříhvězdičkové hotely se 400 korunami, dole soupis nárokových zařízení uzavírají turistické ubytovny se stovkou.



Cíloví podnikatelé, kteří se chtějí touto cestou trochu zahojit, musejí splnit několik podmínek spolu s tou, že letos na jaře neměli hosty. Musejí mít na tento obor živnostenské oprávnění. To zaprvé, aby se vyloučily šedé zóny služeb typu Airbnb, jež se schovávají před zdaněním, takže se nemají ukazovat ani u dotací.

Ubytovatel také musí prokázat, že v posledních dvou letech ve stejné sezoně někoho hostil: nesměl mít zavřeno, být mimo provoz nebo ekonomicky strádat bez ohledu na to, jestli z Číny dorazil nový druh koronaviru.

„V případě, že zařízení mělo v předcházejících dvou letech otevřeno částečně, obdrží podporu v poměrné výši. To neplatí pro zařízení, která byla nově otevřena po termínu 1. červnu 2019. V tomto případě náleží příjemci podpora v plné výši,“ popisuje materiál, jež přichystalo ministerstvo pro místní rozvoj na vládu. Mezi podmínky patří i absence nedoplatků na daních nebo odvodech a podpora se nedá kombinovat s pětistovkovým kompenzačním bonusem pro živnostníky. Jestli ho někdo čerpal, jeho výše se mu odečte. Příjemce také musí ještě aspoň půl roku vydržet v daném byznysu, aby se předešlo tomu, že někdo pomůže sobě a cestovní ruch hodí za hlavu.

Zvláště pro luxusní zázemí vyhlíží kompenzace jako suchý rohlík místo devítichodové večeře – jeden z hotelů poblíž sněmovny nabízí pokoj skoro za deset tisíc na noc, to čtyřstovkové bolestné nesmaže. Dohromady se počítá, že erární kasa na program vydá maximálně čtyři miliardy.

Stát vychází z předpokladu, že každé volné peníze jsou lepší než nic a že ani vláda stejně jako podnikatelé si covidovou dietu pro národní hospodářství nevybrala dobrovolně ani ji nezpůsobila nedbalostí. Zrovna k tomu se váže ještě jeden důležitý bod v podmínkách získání kompenzace.

Tím, že si zájemce zažádá o podporu a obdrží ji, se zříká uplatnění veškerých dalších nároků na náhradu škody v souvislosti s koronarestrikcemi. Jinými slovy, ztotožňuje se s oním státním předpokladem, že jsou v tom obě strany nevinně. Ministerstvo si od programu ostatně mimo jiné slibuje i tento efekt. „Dotace by měla eliminovat možné soudní spory ve věci požadavku na kompenzaci škod, plynoucích z nuceného uzavření provozoven,“ uvádí v podkladech pro jednání vlády.

Podle studií, o něž se opírá resort, sežehne letos covid půlku výkonu sektoru cestovního ruchu, přičemž k normálu se to má vrátit až za dva nebo tři roky. Zvláště zahraniční klientela se bude dávat do pohybu pomalu. Pro letošní rok se počítá, že spotřeba v turistickém byznysu se ztenčí o 157 miliard, což pro stát znamená o 66 miliard menší sousto.