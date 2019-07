Masarykův les na severu Izraele potřebuje kompletní obnovu. Na cestu se chystají z Česka další dobrovolníci

Praha/Tel Aviv Masarykův les, vysázený v roce 1930 občany Československa na severu Izraele, potřebuje po téměř 90 letech kompletní obnovu, novou výsadbu a vyčištění. Právě o to se nyní snaží Český výbor Židovského národního fondu KKL-JNF, který dává dohromady finanční prostředky na revitalizaci lesa a shání rovněž odborníky.

Vše by mělo být hotovo do března 2020, na který připadá 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Přispět na výsadbu lesa je možné i na internetu zakoupením jednoho či více stromků v hodnotě 350 korun.

Masarykův les byl založen na počest prvního československého prezidenta, ale i jako dar k jeho 80. narozeninám. Slavnostní ceremonie se odehrála v dubnu 1930. Les mohl být založen díky sbírce organizované tehdy Československým výborem Židovského národního fondu KKL-JNF, což je nezisková organizace, která se v Izraeli stará o vysazování stromů. Za prostředky, které byly vybrány, byla zakoupena půda v údolí na severu Izraele a vysázeno na 13 000 zejména borovic, cypřišů a olivovníků. Les se nachází nedaleko kibucu Sarid, který s revitalizací pomáhá.

Potomci českých Židů, kteří ke vzniku lesa přispěli, žijí ve zdejších kibucech dodnes. „Budeme více než rádi, když se les rozšíří a bude sloužit k odpočinku a relaxaci nejen nás z kibucu Sarid,“ uvedl k nynějším plánům na obnovu lesa John Eisner z kibucu Sarid.

První skupina dobrovolníků z České republiky dorazila do Izraele již loni a kácela nežádoucí vegetaci v zarostlém lese. Druhá skupina odjela letos v únoru sázet nové stromky. Podařilo se rovněž získat první peněžní dary, za které bylo vybudováno několik set metrů zpevněných cest, lavičky a pamětní kámen s informacemi o lese a jeho historii.

Na pomoc pojedou lesníci z Brna

V lednu 2020 odjedou do Saridu dvě skupiny dobrovolníků-studentů z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Vzhledem k charakteru počasí je možné v lese pracovat pouze v zimních měsících, v letních panují v oblasti velká horka a půda je vyschlá a pro revitalizaci nevhodná. Zástupci KKL-JNF doufají, že díky dalším finančním prostředkům budou práce v lese i nadále pokračovat.

Areál o rozloze 3,5 hektaru by měl sloužit k odpočinku obyvatel okolních obcí, jako turistický cíl a v neposlední řadě jako památné místo občanů Československa, kteří les před 90 lety vysadili.

Návštěvníky by v budoucnu měla uvítat vstupní brána, na které budou umístěny plakety se jmény dárců, kteří se o revitalizaci lesa zaslouží. Lesem pak povedou zpevněné cesty pro pěší, matky s kočárky i vozíčkáře, protože hlavní cesta lesem bude bezbariérová. Připravuje se rovněž informační systém s historií lesa, informacemi o místní vegetaci i úkoly pro návštěvníky. V lese by rovněž měly přibýt další lavičky.

Práce by měly trvat do února 2020

Záštitu nad projektem revitalizace Masarykova lesa převzal Nadační fond společnosti BigBoard. „Masaryk je osobou nesmazatelně zapsanou do česko-slovenských dějin a jeho odkaz by se měl neustále připomínat. A stejně tak i jeho aktivity v boji proti antisemitismu,“ uvedla Pavlína Stránská ze společnosti BigBoard. „Věříme, že stejně jako při budování lesa k jeho 80. narozeninám, se i v současné době najde spousta lidí, kteří na obnovu rádi přispějí, aby se zrekonstruovaný les mohl ukázat v celé své kráse u příležitosti 170. výročí od narození TGM,“ dodala.

„Počítáme s tím, že práce začnou na podzim a potrvají do konce února 2020 v rozsahu, jaký zvládnou naši dobrovolníci ve spolupráci s lidmi z kibucu Sarid a izraelské centrály KKL,“ sdělila Zoša Vyoralová, výkonná ředitelka Českého výboru Židovského národního fondu KKL-JNF. „Termín 5. března 2020 je pro nás zlomový. Dne 7. března totiž uplyne 170 let od narození TGM a na počest prvního československého prezidenta je připraveno slavnostní setkání v revitalizovaném lese, které by se mělo konat za účasti nejvyšších představitelů z Česka a Izraele,“ dodává Vyoralová s tím, že v první fázi je připravený rozpočet na 1,4 milionu korun, ale podle toho, jak se podaří získat či nezískat finanční prostředky jsou připraveni „košatit či ořezávat plány“.

V této souvislosti se připravuje rovněž cesta předsedy Senátu Jaroslava Kubery, který by měl spolu se skupinou senátorů a poslanců dorazit do Izraele a jedním z hlavních bodů jejich programu bude právě slavnostní otevření revitalizovaného lesa u kibucu Sarid.