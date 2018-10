KLESLA: Hovory s Kybermasarykem. Předpověděl první prezident internet a byl by z Čapka Youtuber?

Praha „Když sleduji vynalézavost moderních vědců, představuji si někdy i mnohem větší vynález, než je film. Takový, který umožní vidět a slyšet na dálku kohokoliv. A to bez jakýchkoliv drátů. Jen si to představte, třeba ze svého obývacího pokoje byste mohli pozorovat a poslouchat džungle v Africe i co tamní obyvatelé dělají. Ba co víc, mohli byste pozorovat a poslouchat džungle naší lidské společnosti,“ pronáší na unikátních záběrech z roku 1929 americkou angličtinou T. G. Masaryk.

Filozof i technooptimista

Film vznikl pro americký filmový týdeník Fox Movietone News a bezmála 80letý prezident v něm fakticky předpovídá vznik internetu. A jako profesor sociologie i filozofie rovnou odhaduje jeho dopady: „Každý člověk by byl nucen být upřímný a neexistovala by už žádná tajná spiknutí a zlo. No nebylo by to úžasné?“ ptá se v upřímném přesvědčení, které bychom dnes nazvali čirým technooptimismem. Tedy vírou v technologie, jakou měli a mají titáni nového věku jako Steve Jobs, Bill Gates nebo Elon Musk. Představa TGM v černém jobsovském roláku není zas tak vzdálená, od jeho oblíbeného stojáčku to není daleko a i jistá podoba by tu byla.

Zkusme si na chvilku představit, jak by asi vypadalo budování Československa o sto let později, nebo alespoň s dnešní technikou. Fiktivní facebookové přestřelky roku 1918 pěkně ukazuje projekt CK Telegraf právě v těchto dnech na serveru Lidovky.cz.

Pojďme ale dál. Jak by se třeba psala slavná – a nyní zfilmovaná –kniha Hovory s TGM? Scházeli by se Masaryk s Čapkem v Topolčiankách, nebo by si spíš psali e-maily, skypovali či prostě sdíleli online dokument?

Náklonnost prvního prezidenta k technologiím ukazuje právě jeho láska k filmu a každotýdenní promítání nových kousků v Lánech. Není pochyb, že by moderní technologie hbitě využíval i jako tvrdý politik a státník. Jistě by mnohem víc využíval i pro internetovou dobu perfektní značku, akronym TGM. Nejspíš by byl králem sociálních sítí a online videa, přes něž by šířil své myšlenky i často ostré polemiky.

Byl by z Čapka Youtuber?

Jako vědec by pak nepochybně studoval vliv mobilních telefonů a digitální disrupce na společnost. Fascinovaly by ho fenomény typu uberizace, robotizace či blockchain. Jeho spisy Osm hodin práce či Otázka sociální by se vyrovnávaly se čtvrtou namísto první průmyslovou revolucí a třeba by napsal i soubor příspěvků Umělá inteligence a náboženství.

U Čapka, jako autora slova robot, pak také nelze čekat nic jiného než absolutní fascinaci hi-tech a ještě odvážnější vize budoucnosti. Jen není jisté, zda by mu namísto oblíbených dopisů stačily SMS nebo různé messengery. A jestli by se třeba stal populárním Youtuberem, nebo by mu v tom třeba překážela nejistota daná bechtěrejevovou chorobou.

Rozhodně by ale mladá republika stejně jako tehdy stavěla ekonomiku na moderních technologiích. Jen namísto aut a letadel by šlo určitě o samořiditelné inteligentní stroje. A místo vzduchu by se jistě razilo heslo Internet je naše moře!