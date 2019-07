Měna pro masy děsí světové politiky. Představitelé skupiny G7 kritizují plány Facebooku

WASHINGTON/PRAHA Obavy z praní špinavých peněz, možné financování terorismu, daňové úniky, ale i strach o soukromí uživatelů. Všechny tyto výtky se snášejí z úst politiků a regulátorů na chystanou digitální měnu libra, kterou před několika týdny představili zástupci sociální sítě Facebook.

Obavy již vyjádřili americký prezident Donald Trump, guvernér tamní centrální banky Jerome Powell i ministr financí Steven Mnuchin. „Kryptoměny jako bitcoin byly zneužity k podpoře nezákonných činností v řádu miliard dolarů. Šlo například o kyberkriminalitu, daňové úniky, vydírání či obchod s lidmi,“ prohlásil tento týden Mnuchin s dovětkem, že v tuto chvíli rozhodně není spokojen s plánovaným spuštěním libry a že tyto otázky se musejí nejprve vyřešit.

Trump na Twitteru uvedl, že pokud bude chtít Facebook vytvořit virtuální měnu, bude podléhat regulaci jako každá jiná a pro firmu budou platit stejná pravidla jako pro běžné banky.

Libra je i jedním z hlavních témat setkání ministrů financí zemí G7, které se nyní koná ve Francii. Příčina obav politiků je zřejmá – žádná dosavadní digitální měna neměla potenciál zasáhnout takovou masu lidí. Facebook má denně více než 1,5 miliardy uživatelů.

Ostatně sami zástupci této sociální sítě slibují, že novinka, kterou by se mohlo začít platit už příští rok, zprostředkuje finanční služby skoro dvou miliardám lidí, které dnes nemají bankovní účet.

Ovšem pro světové politiky a finančníky, kteří se účastní summitu skupiny G7 ve Francii, je globální kryptoměna spojená s možnými bezpečnostními riziky obtížně přijatelná.

„Nepřijatelná měna“

„Je nepřijatelné, aby se z libry stala suverénní měna,“ prohlásil včera francouzský ministr financí Bruno Le Maire v rozhovoru pro italské noviny Corriere della Sera. Právě Francie, která v těchto dnech hostí v Chantilly nedaleko Paříže setkání ministrů financí a centrálních bankéřů skupiny G7, sedmi nejvyspělejších ekonomik světa, požádala Evropskou centrální banku (ECB), aby ustavila zvláštní operační skupinu, která se zaměří právě na digitální měny. Předběžné výsledky tohoto šetření mají být představeny přímo v Chantilly, napsala agentura Reuters.

Le Maire tak jasně podpořil svůj americký protějšek Stevena Mnuchina, který počátkem tohoto týdne o nové kryptoměně prohlásil, že „může být zneužita k praní špinavých peněz i k financování terorismu“. Podle šéfa amerických financí jde o otázku národní bezpečnosti. Sám Mnuchin přispěchal se svým příspěvkem jen pár dní poté, co se do libry opřel Donald Trump.

„V USA máme jenom jednu skutečnou měnu. Ta je silnější než kdy dřív a je spolehlivá. Jde zdaleka o nejvýznamnější měnu na celém světě a vždycky tomu tak bude. Jmenuje se americký dolar,“ napsal americký prezident na svém twitterovém účtu.

Obavy z digitální novinky už vyjádřil i šéf americké centrální banky Jerome Powell: „Libra vzbuzuje mnohé obavy včetně těch týkajících se soukromí, praní špinavých peněz, ochrany spotřebitele a finanční stability,“ řekl šéf Fedu s tím, že bez vypořádání těchto rizik nelze libru spustit.

S tím ostatně přijel do Francie i guvernér japonské centrální banky Haruhiko Kuroda. „Pokud libra aspiruje na to, být používána globálně, státy na ni musí hledat koordinovanou odpověď,“ citovala včera Kurodu agentura Reuters. „Tohle by se nemělo probírat jen mezi centrálními bankéři skupiny G7,“ dodal.

Posílat peníze jako obrázky

Facebook slibuje důvěryhodné platidlo, které lidem snadno umožní posílat peníze, jako je dnes možné sdílet obrázky přes služby jako WhatsApp či Messenger. Na novou měnu by mělo dohlížet a spravovat ji neziskové sdružení Libra Association. Mezi jejími 28 zakládajícími členy jsou společnosti jako Vodafone, PayPal, hudební streamovací služba Spotify či karetní společnosti Visa a MasterCard. Ale chybí mezi nimi jakýkoliv zástupce bankovního sektoru.

Kvůli obavám politiků a regulátorů vystoupil v úterý před bankovním výborem amerického Senátu David Marcus, který má ve Facebooku spuštění měny na starost. „Víme, že budeme potřebovat dostatek času na to, abychom vše udělali správně,“ prohlásil Marcus a slíbil, že Facebook nezačne libru nabízet, dokud nebudou regulatorní záležitosti vyřešeny.

Problém je, že libra se nezdá ani průkopníkům digitálních měn, a to především kvůli obavám z možného narušení soukromí. Libru tak kritizoval například i Mihai Alisie, spoluzakladatel druhé nejrozšířenější kryptoměny, zvané ethereum.

„Namísto soukromí uživatelů upřednostnil Facebook v minulosti svůj růst,“ uvedl v rozhovoru s agenturou Bloomberg Alisie. „Je to velmi dobře fungující nástroj kontroly. Aktivně manipuluje s chováním lidí v globálním měřítku,“ uvedl Alisie, proč má z podnikání Facebooku v oblasti kryptoměn obavy.

Kryptoměny včetně libry stojí na takzvané blockchainové technologii, zjednodušeně řečeno na decentralizované účetní knize. To znamená, že databáze s údaji o transakcích není uložena na jednom místě, ale na oddělených počítačích, které ji mezi sebou zašifrovaně sdílejí. Díky tomu je prakticky nemožné zpětně transakce upravovat, cenzurovat, falšovat nebo je jakkoli kontrolovat. Žádná osoba ani společnost nevlastní systém, na kterém proces běží. V zásadě je to podobné jako s internetem, který může taktéž využívat kdokoliv.