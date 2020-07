Méně destinací i hotelů. Některé cestovky mají letos v nabídce až o třetinu méně ubytovacích kapacit

PRAHA Na letní dovolenou k moři odcestuje letos podstatně méně Čechů než loni. „Počítáme s poklesem zájmu asi o 70 procent ve srovnání s minulým rokem, který byl velmi úspěšný,“ řekl Jan Bezděk z CK Fisher.

Koronavirová krize osekala letní nabídku většiny tuzemských cestovních kanceláří. Zájemci tak mohou nejčastěji vybírat mezi Bulharskem, Řeckem a španělskými ostrovy. „Prodejci zájezdů nabízejí především evropské destinace kolem Středomoří, které jsou zároveň součástí Evropské unie,“ upřesnil pro LN Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK).

To potvrzuje i mluvčí cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný. „Největší zájem je určitě o Bulharsko a řecké ostrovy. V nabídce zatím nemáme oblíbené Turecko, Egypt ani Tunisko, protože v tuto chvíli nevíme, jaké tam budou podmínky,“ uvedl Šatný.

Omezené je také spektrum ubytovacích zařízení. Někteří hoteliéři, zejména v Řecku, se totiž rozhodli zatím raději neotevřít. „Odhadujeme, že máme pro letošní rok o 30 procent menší nabídku hotelů v cílových destinacích. Někteří majitelé hotelů se totiž obávají, že by nezvládli přísná hygienická opatření,“ řekl LN Jan Bezděk, mluvčí CK Fisher.

Podle odhadů CK Alexandrie bude rozdíl ve srovnání s loňskem asi čtvrtinový.

All inclusive jinak

Dovolenkáři musí letos počítat také s omezením oblíbeného programu all inclusive, v rámci kterého mohou hoteloví hosté neomezeně konzumovat jídlo a nápoje. Zůstane sice zachován, ale nebude mít tradiční samoobslužnou podobu. Vyžadují to nová hygienická opatření,

„Přímo u bufetu bude stát obsluha hotelu a bude lidem nabírat jídlo, tak aby se hosté nedotýkali jídla. Obsluha bude mít samozřejmě roušku. Výběr jídla ale bude pořád na nich. Ve hře je ještě jedna varianta, kdy obsluha předem připraví porce přímo na talíře a lidé si je pouze odnesou ke stolu,“ vysvětlil Šatný. A dodal, že na změnu all inclusive programu upozorňují v popisu u každého hotelu zvlášť. „Je to na každém hotelu, jak si to nastaví,“ uvedl k tomu Papež z Asociace cestovních kanceláří.

CK Fisher v návaznosti na mnohá omezení počítá letos s poklesem objednávek až o 70 procent ve srovnání s loňským rokem.

Podle Šatného z CK Alexandria je však předčasné odhadovat, o kolik letos zájem o zájezdy skutečně klesne. Ostatně Alexandria právě představila nový produkt, v rámci kterého některé hotely a penziony v Bulharsku vyhradila pouze pro Čechy.

„Je to pro zákazníky cestující z České republiky, což znamená, že tam budou lidé, které stejně potkáte v Česku. Takže v daném hotelu nebudou turisté z dalších zemí. Bulharsko navíc vyšlo z epidemie poměrně dobře. Víme ale, že by lidem z hlediska psychiky nedělalo dobře potkávat třeba Angličany nebo Italy,“ vysvětlil Šatný.

Exotika stále v nedohlednu

Naopak na exotické destinace si ještě budeme muset nějakou dobu počkat. Většina cestovních kanceláří je má v nabídce až od října nebo od listopadu.

„Nedokážeme v tuto chvíli odhadnout, kdy bude možné vycestovat do vzdálených destinací, jako je Japonsko, Thajsko nebo Jižní Korea,“ popisuje Papež z ACK. „Se zeměmi intenzivně komunikujeme, ale nevíme, kdy to schválí česká vláda. Budeme rádi, když se otevře Tunisko, Spojené arabské emiráty, Maledivy nebo Vietnam – tam byl výskyt koronaviru nízký.“

Evropská unie však tyto země dosud nezařadila mezi bezpečné, takže zelenou jim na symbolickém cestovním semaforu nemůže dát ani česká vláda.

„Nejvíc nás na tom zlobí to, že v tuhle chvíli rozhoduje politika místo toho, aby rozhodovalo zdraví. To nás rozčiluje. Například Británie je zelená, ale bylo tam mnohem více nakažených než ve Vietnamu nebo ve Spojených arabských emirátech,“ dodal místopředseda ACK Jan Papež.