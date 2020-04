Mentolky v Česku končí. Už za měsíc

Praha Česko a celá EU přijde o cigarety s mentolovou příchutí. Podle lékařů tak zmizí z trhu jedna z nejvíce návykových forem kouření.

Před šesti lety to byly vanilkové, borůvkové a podobné příchutě, teď definitivně odcházejí poslední a mezi kuřáky nejoblíbenější – mentolové. Přesně za měsíc jim skončí přechodné období a počínaje 20. květnem se nesmí objevit v trafikách jediná klasická cigareta s příchutí. Včetně těch kapslových, „cvakacích“, ve kterých si kuřák stisknutím kapsle u filtru přepnul tabákovou chuť na mentolovou.

Zákaz se však netýká takzvaných zahřívaných tabákových výrobků ani elektronických cigaret, protože evropská tabáková směrnice tyto výrobky reguluje jinak než klasické cigarety, a to nejen co se týká příchutí. Nemusí mít například na svých obalech umístěny odstrašující obrázky.

Nekuřte. Anebo elektronicky

Vlastní alternativy ke kouření už stihli dodat na český trh všichni přední výrobci klasických cigaret. Dvě největší společnosti, tedy Philip Morris a British American Tobacco (BAT), prodávají elektronické strojky, které sice používají klasický tabák, ale ten po zahřátí baterií vytváří místo karcinogenního kouře nikotinovou tabákovou (a případně ochucenou) páru. Philip Morris pod značkou IQOS a BAT má značku Glo. Další vsadili na e-cigarety, což je případ i amerického lídra, firmy JUUL Labs.

V zahřívaných tabákových výrobcích nic nehoří a některé odborné studie uvádějí, že díky tomu aerosol (pára) z nich obsahuje o 95 procent méně škodlivin než kouř z klasické cigarety.

Mentolky stále tvoří zhruba 12 procent z tuzemského trhu, na kterém se ročně prodá jedna miliarda krabiček cigaret. Prodej alternativ postupně roste, stále tvoří jen řádově jednotky procent celkového trhu.

„Pro kuřáky mentolových cigaret by měl být zákaz mentolové příchutě motivací přestat zcela kouřit. Pokud toho nejsou schopni, měli by raději zvolit alternativu méně škodlivou pro zdraví – zahřívaný tabák s mentolovou příchutí například v zařízení IQOS. Je to pro dospělé kuřáky lepší varianta než přejít od mentolových cigaret ke klasickým,“ uvádí ve svém stanovisku například lídr tabákového trhu Philip Morris.

Skoro sto let na trhu

Podle nedávného průzkumu agentury NMS Market Research holduje mentolkám třetina českých kuřáků. Jak se však nakonec stovky tisíc vyznavačů této příchutě po 20. květnu zachovají, je velká neznámá. „Nikdo neví, kam přejdou. Jestli opustí kouření úplně, přejdou na klasický tabák, nebo na alternativní varianty,“ reaguje jednatel tabákové firmy Imperial Tobacco v Česku Kamil Provazník.

Mentolové cigarety přišly na trh poprvé v roce 1925 v americkém Ohiu. V Česku je dodnes vyrábí jediná zdejší tabáková továrna v Kutné Hoře, patřící společnosti Philip Morris. Výroba tam bude pokračovat pro export do zemí mimo EU.

Podle lékařů a odborníků na odvykání kouření měl konec mentolových cigaret přijít už dávno. „Jsou nebezpečnější než ty klasické. Příchuť působí na receptory v krku jako chladivý prvek a kuřák si připadá, že vdechuje čistější vzduch. O to komplikovanější je pak odvykání,“ uvedla pro LN profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Přechod na elektronické cigarety, včetně ochucených náplní, považuje za vhodné řešení pro kuřáky, kteří nemohou s kouřením skončit.