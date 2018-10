Starší než Československo. Kdo vymyslel a namíchal Alpu?

Je o pět let starší než Československá republika, o pětadvacet let ji přežila – a žije dál. Brněnský živnostník Josef Veselý si svou legendární francovku alpa nechal patentovat 18. července 1913 (podle některých pramenů už 22. června), aniž by tušil, k jakým účelům si ji lidé oblíbí používat. A podle nezměněné receptury se vyrábí dodnes: tvoří ji šedesátiprocentní kvasný přírodní líh a výtažky ze čtrnácti bylin a mentolu.

Hned zkraje si zaslouží vysvětlení oba její názvy. Termín francovka sahá daleko do historie, až do 17. století, kdy se tímto slovem všeobecně označovala jakákoli francouzská pálenka (německý výraz zní Franzbranntwein), v následujícím století už to byla pouze pálenka, která vznikla destilací vína, tedy vínovice o vysokém obsahu alkoholu, a ve století devatenáctém francovka znamená pálenku s extraktem bylin používanou na mazání a k lékařským účelům. název alpa není spolehlivě vysvětlen. Má se za to, že vznikl spojením počátečních písmen jména alois Paleček. Kdo však tento Paleček byl, není jasné. nejpravděpodobnější vysvětlení je, že se jednalo o člena rodiny živnostníka veselého.

Jisté je, že se novinka chytla, a roku 1926 se jí v Brně vyrobily už dva miliony lahví. veselý měl propracovaný marketing, počínaje nezaměnitelným vzhledem s logem se zlatou čtyřcípou hvězdou od akademického malíře lea Heilbrunna po reklamy vymalované na stěnách činžáků. Časem k alkoholové infuzi přidal také zubní krém. Po druhé světové válce byl podnik znárodněn a přestěhován z Brna do velkého Meziříčí.



Obliba francovky však nepoklesla, ba naopak. vedle klasického použití – jako prostředek na masáže a regeneraci pohmožděnin nebo na inhalování či kloktání při nachlazení, případně vyplachování při zánětu zubů – se stala také oblíbeným nápojem, a to nejen vojáků socialistické armády. Básník egon Bondy o bylinné tekutině dokonce složil báseň, kterou zhudebnila kapela Plastic People of the Universe a poté Mejla Hlavsa. a z populární kultury všichni vědí, že francovku s oblibou popíjel rytíř vilém Brtník z Brtníku z filmové pohádky Ať žijí duchové. Francovka přečkala i nedávnou prohibici a dnes se vedle tekuté formy vyrábí i v podobě gelů, krémů a emulzí.