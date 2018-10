Branson odchází z čela představenstva Virgin Hyperloop. Chce dosadit ‚praktičtější vedení‘

Dubaj Britský miliardář Richard Branson odchází z funkce předsedy představenstva společnosti Virgin Hyperloop One, která plánuje vybudovat superrychlý dopravní systém ve Spojených arabských emirátech a dalších zemích. Podle agentury Reuters to v pondělí oznámila firma s tím, že potřebuje aktivnějšího lídra.

List Financial Times minulý týden napsal, že Saúdská Arábie ukončila plánovanou dohodu s Virgin Hyperloop One poté, co Branson odřekl účast na investiční konferenci v Rijádu kvůli smrti saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. Společnost se o tom v pondělním prohlášení nezmínila.



„V této fázi vývoje společnosti se domnívám, že potřebuje praktičtější vedení, které se může zaměřit na podnikání,“ cituje Bransona zpráva firmy.

Největší akcionář společnosti, dubajská firma DP World, sdělila, že společnost hledá nového předsedu správní rady.

Počátkem měsíce Branson řekl, že vzhledem ke smrti Chášukdžího Virgin Group pozastaví jednání se saúdskoarabským státním investičním fondem PIF o plánované investici jedné miliardy dolarů (22,5 miliardy Kč) do vesmírných projektů skupiny. Branson také opustil ředitelský post ve dvou saúdskoarabských projektech v oblasti cestovního ruchu.