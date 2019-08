Musk čeká v říjnu první zkušební let prototypu lodi Starship. Je spojována s úvahami o kolonizaci Marsu

WASHINGTON První zkušební let do výšky 20 kilometrů prototypu nové kosmické lodi Starship, vyvíjené společností SpaceX mimo jiné s úvahami o budoucí kolonizaci Marsu, by se mohl uskutečnit už v říjnu. Brzy poté by měl následovat pokus s dosažením oběžné dráhy kolem Země. Na twitteru to dnes napsal Elon Musk, který je zakladatelem a šéfem SpaceX.

Společnost před dvěma dny provedla poslední, úspěšný test raného prototypu vyvíjené lodi s označením Starhopper (Hvězdný skokan). Při předchozích zkouškách tento ověřovací aparát vystoupal do výšky jen několika metrů, při té poslední, úterní se dostal do 150 metrů nad zemí a pak bez problémů přistál.

Starhopper flight test drone footage pic.twitter.com/ilvALgrpCo — SpaceX (@SpaceX) 28. srpna 2019 Zdárný test vyvolal velký ohlas u veřejnosti. Musk proto musel na sociálních sítích reagovat na otázky lidí, kteří se zajímají o vesmírný výzkum a kteří nedočkavě čekají, kdy Starship (Hvězdná loď) uskuteční Muskův záměr a poprvé poletí s lidmi na Mars. „Chceme dvacetikilometrový let v říjnu a pokus o let na oběžnou dráhu krátce poté. Aktualizace (informací o) Starshipu budou 28. září, na výročí dosažení oběžné dráhy (společností) SpaceX. Starship Mk1 bude do té doby kompletně sestavená,“ napsal Musk na twitteru. SpaceX kvůli vlnobití přišla o centrální část rakety Falcon Heavy Společnost nyní dokončuje dva prototypy označované jako Starship Mk1 a Starship Mk2, které mají létat alespoň do výšky 20 kilometrů. Zatímco Starhopper je vybaven jedním motorem Raptor, nové prototypy budou mít nejméně tři. Konečná verze Starshipu pak bude vybavena šesti motory Raptor. Starship, která bude podle SpaceX schopná transportovat až sto lidí, je druhým stupněm vyvíjeného raketového dopravního systému. První stupeň společnost pojmenovala jako Super Heavy, neboť bude vybaven 35 motory Raptor. S prvními operačními lety Starshipu počítá SpaceX v roce 2021.