Na dodávce vrtulníků z USA se budou podílet české státní podniky. Zapojit by se měl LOM a VTÚ

Praha Do dodávky amerických vrtulníků pro českou armádu by se měly za český obranný průmysl zapojit především státní podniky LOM Praha a Vojenský technický ústav (VTÚ). Firma Bell, od které český stát 12 helikoptér koupí za 14,5 miliardy korun (17,6 miliardy s DPH), dodá stroje vojákům v roce 2023. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to ve středu řekli zástupci ministerstva obrany a armády.

O nákupu systému H1 od společnosti Bell, který tvoří osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper, ministerstvo obrany rozhodlo v srpnu. V české armádě nahradí bitevní vrtulník Mi-24/35. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poznamenal, že současné české vrtulníkové letectvo má při plnění bojových úkolů omezenou schopnost přímé palebné podpory pozemních sil, což by měly nové stroje změnit. Zároveň si od akvizice vedení ministerstva slibuje, že se sníží závislost české armády na Rusku. „Další provozování ruské techniky je neekonomické a je v rozporu s plánem rozvoje Armády České republiky,“ podotkl Metnar. Vrtulníky ministerstvo koupí přímo od americké vlády, podle náměstka pro vyzbrojování a akvizice Filipa Říhy za finančně stejných podmínek jako americká armáda. Zakázku již projednalo kolegium ministra obrany, další kolegium se jí bude zabývat v listopadu. Podpis smlouvy Říha předpokládá do konce roku. Všech 12 strojů se Bell zavázal dodat v roce 2023. Plné operační schopnosti vrtulníky získají nejpozději do roku 2026. Kritici zakázky poukazují na to, že italská firma Leonardo nabízela 12 svých strojů za výrazně nižší částku. Říha poukázal například na to, že armáda požadovala v boji prověřené vojenské vrtulníky, což Leonardo na rozdíl od amerických helikoptér nesplňuje. Italská společnost podle něj také nebyla schopna splnit požadavky na výzbroj. Podotkl, že zbraňové systémy dodnes nemá certifikované. Náčelník generálního štábu Aleš Opata poukázal i na to, že Leonardo nabídl stroj, který nebyl vyvinut jako vojenský vrtulník. „Militarizovaný civilní vrtulník má nesrovnatelné parametry,“ poznamenal. Primární roli bude hrát LOM a VTÚ Obrana avizuje, že do nákupu bude výrazně zapojen český průmysl. O přesném rozsahu se podle vedení ministerstva jedná. Metnar řekl, že státní podnik LOM Praha se bude starat o údržbu, servisní práce vyšší úrovně, modernizaci či opravy po bojovém poškození. Další státní podnik Vojenský technický ústav (VTÚ) bude mít na starosti integraci operačních plánovacích systémů vrtulníku se stávajícím systémem velení a řízení vzdušných sil nebo ochranu utajovaných informací. Podle Říhy americká strana poslala velmi podrobný návrh zapojení českého průmyslu, který má asi 60 stran. Kromě primární role LOM Praha a VTÚ podle něj bude „výrazný prostor“ i pro další české firmy. Airbus zvýšil odhad růstu poptávky po letadlech do roku 2038. Flotila bude sestávat ze 47 tisíc letadel Na výboru poslanci a vedení obrany a armády mluvili i o dalších zakázkách. V případě nákupu mobilních radiolokátorů MADR chce ministerstvo uzavřít smlouvu s izraelskou vládou do konce roku. Původně úřad plánoval dohodu podepsat v létě. Podle ministra kontrakt prodloužilo vypracování odborného posudku. Metnar odmítl, že by Izraelci chtěli změnit třicetiprocentní zapojení domácího průmyslu v této zakázce za asi 3,5 miliardy korun. „Z izraelské strany se nic nemění, chce dodržet k čemu se zavázala,“ řekl. Podle médií je ohrožena plánovaná spolupráce izraelského výrobce Elta s českou firmou Retia.