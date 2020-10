Na nový nábytek se čeká týdny. Nedostatek oblíbených kusů hlásí i největší prodejci v Česku

PRAHA Skříně či stoly jako nedostatkové zboží a dlouhé lhůty dodání. I na nábytkářském byznysu se podepsal koronavirus – kvůli masivní výrobě roušek chybí třeba látky na matrace.

Prodejci nábytku se potýkají s dopady koronavirové krize. Výrobcům totiž chybí materiál i lidská síla. Výsledkem jsou prázdné sklady a naštvaní zákazníci. „Zboží nemáte pořád na skladě, za to může covid?“ ptá se uživatelka na oficiálním facebookovém profilu společnosti IKEA Česko. „Ikeo, zásobování je poslední dobou celkem katastrofa, nebyly ani korpusy ke skříním Pax, nyní už dlouho není komoda Hemnes, myslíte, že ji naskladníte v termínu, který uvádíte na stránkách?“ přichází s otázkou vzápětí další zákaznice. A zmiňované produkty jsou na stránkách IKEA stále nedostupné.



Problém celého světa

Švédský nábytkářský gigant připustil, že některé výrobky nejsou v současné době skladem. „Pandemie koronaviru ovlivňuje náš dodavatelský řetězec po celém světě a zároveň vzrostla poptávka zákazníků, protože mnoho lidí přešlo na práci z domova a pořizovalo si potřebné vybavení,“ řekl serveru Lidovky.cz Petr Šašek, mluvčí IKEA. Zároveň přiznal, že současná poptávka převyšuje aktuální kapacity společnosti, a proto jsou některé výrobky nedostupné.



Dostupnost konkrétních výrobků lze zjistit přímo na webu obchodu. „Doporučujeme zákazníkům, aby si před návštěvou obchodního domu zkontrolovali, zda je požadovaný výrobek dostupný. Zvýšili jsme přesnost informací o zásobách a údaje jsou nyní aktualizovány každých deset minut,“ vysvětlil Šašek.

Ale ani s takovým postupem nemají někteří zákazníci dobrou zkušenost. Další uživatelka sociální sítě totiž popsala, že požadovaná komoda „stále svítila jako dostupná“, proto se ještě tentýž den vydala přes celou Prahu do prodejny. Tam ji ale čekalo nemilé překvapení, když zjistila, že je nábytek vyprodaný.

Dodávání zboží v nábytkářském segmentu je aktuálně celosvětovým problémem. „Po znovuotevření na jaře zaznamenáváme nárůst obratu. Což samozřejmě souvisí s tím, že prodáváme více, než jsme předpokládali. Jedná se nejen o nábytek pro práci z domova, jako jsou židle a stoly. Komplikovanější je situace také v kategorii matrací, která se týká celé Evropy,“ řekla serveru Lidovky.cz Eva Kozich, mluvčí společnosti Jysk.

Přiznala, že z důvodu masivní produkce ochranných roušek chybí dostatečná zásoba látky, kterou společnost potřebuje pro výrobu obalu taštičkových matrací. Dodávky budou proto do konce roku částečně omezené. V lednu 2021 společnost počítá s plným obnovením.

S dopady jarní vlny koronaviru, kdy se na několik týdnů zastavil celý segment výroby prakticky veškerých odvětví, se potýká i řetězec Asko Nábytek. „Aktuálně máme skladové zásoby doplněny, snažili jsme se na situaci připravit a naše nejoblíbenější produkty jsou k dispozici. Jediným problémem je vybraný nábytek na míru. Zde se bohužel protahují doby doručení na několik týdnů, ale zákazník je na to vždy při koupi upozorněn a my se snažíme zajistit a dodat vybrané zboží v co možná nejkratším čase,“ řekla serveru Lidovky.cz Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti Asko.

Obchodní centra a veškeré prodejny zatím zůstávají otevřené. Zákazníci se v nich však mohou pohybovat pouze po dvou, mezi jednotlivými skupinami musí být rozestup dva metry. Před týdnem ale IKEA kvůli pandemii omezila počet zákazníků ve svých prodejnách. V Praze na Černém Mostě je maximum 1800 lidí, na Zličíně a v Brně 1600 a v Ostravě pak 1100 návštěvníků.