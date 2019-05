Na Turecko se valí krize. Čechům to ale může zlevnit dovolenou

Z více než dvou milionů českých turistů, kteří letos v létě vycestují s cestovní kanceláří do zahraničí, si turecká letoviska vybralo přes čtvrt milionů lidí. Číslo může být ale vyšší. Země půlměsíce má totiž zaděláno na měnovou krizi, která může oslabit tureckou měnu. A to nakonec může Čechům dovolenou v zemi zlevnit.

Konkrétní úspory ale dnes nejsou zcela jasné. Vše totiž vychází z úvahy, že slabší turecká lira sice zlevnění přinese, ale čím větší propad měny bude, o to víc pak mohou chtít turečtí podnikatelé za své služby platit v eurech či dolarech. A to zas zmíněné zlevnění zmírní.

„Pokud by k měnové krizi v Turecku došlo, a to se zdá být stále reálnější, zasaženi by byli tamní spotřebitelé a firmy, utrpěli by ovšem i zahraniční investoři, kteří zde mají peníze. A sem patří i evropské banky, zejména ty italské,“ řekl LN hlavní analytikPatria Finance Tomáš Vlk.

Na potíže Turecka dle něj upozorňují zhoršující se ekonomické ukazatele. Jde především o propad HDP, oslabování turecké liry k euru a dolaru, velký úbytek devizových rezerv země a klesající důvěru Turků ve vlastní měnu.

Uklidnění situace dle komentářů nepřispívají ani požadavky tureckého prezidenta Recepa Erdoğana, který dosud tlačil tamní centrální banku, aby za každou cenu udržovala v zemi nízké úrokové sazby. To sice pomáhalo Turecku v tom, že do něj ve velkém tekl kapitál ze světa, ale neřešily se závažnější problémy.

Ekonomické statistiky Turecka zatím ukázaly meziroční propad HDP o tři procenta a oslabení turecké liry od února k euru i dolaru o téměř 15 procent. Devizové rezervy země se podle posledních údajů centrální banky propadly na pouhých 27 miliard dolarů. Jen v březnu rezervy podle americké banky JPMorgan klesly o víc než šest miliard dolarů, což bylo nejvíc za posledních pět let.



Pro srovnání – Česká národní banka letos v dubnu držela v rezervách téměř 143 miliard dolarů.

Podle ekonoma ČSOB Dominika Rusinka jsou 27miliardové rezervy velmi nízká hodnota, pokud si uvědomíme, že i přes výraznou redukci disponuje Turecko viditelným deficitem běžného účtu a především krátkodobý zahraniční dluh dosahuje smrtících 177 miliard dolarů. „Není proto divu, že turecká měna ztrácí a úvěrové riziko jde nahoru, například pětiletý dolarový dluhopis turecké vlády se obchoduje s výnosem 7,1 procenta, což je strašné číslo,“ vysvětlil Rusinko.

Turecko má prý nejhorší za sebou

Že v Turecku nejde o finanční malichernost, potvrzuje i analýza listu The Financial Times, která varuje před tím, že země zatím jen prohlubuje obavy z klesající schopnosti bránit se finančním komplikacím. Turecká centrální banka podobný stav nedávno zažila, když loni prudce zvýšila úrokové sazby v rámci snahy o stabilizaci liry poté, co se dostala do rekordně nízkých hodnot.

Tento krok pomohl dle ekonomů situaci země zlepšit. Čekalo se ale, že další zpřísnění měnové politiky v podobě změny úrokových sazeb bude pokračovat. To ale přišlo až tento rok. A to i přesto, že další klíčový ekonomický ukazatel – inflace – už tehdy překonával v Turecku rekordní hodnoty, když se pohyboval kolem 20 procent. Centrální banka přitom nastavila roční cíl pro zvyšování cen jen na pět procent.

Agentura Bloomberg neváhala spojit loňské potíže Turecka se zhoršením mezinárodního investičního klimatu, které prý podkopalo důvěru investorů v měny rozvíjejících se zemí. Investoři se tak oprávněně bojí, že Turecko čeká dlouhá cesta k zotavení ekonomiky. Přítok zahraničního kapitálu vyschnul a domácnosti i firmy horko těžko splácejí dluhy.

Soukromá spotřeba klesla v minulém čtvrtletí meziročně o 8,9 procenta a turecké HDP na hlavu se propadlo na 9632 dolarů oproti částce lehce nad 10 000 dolarů v roce 2017. Ministr financí Turecka Berat Albayrak ale řekl, že štěstím v neštěstí je, že Turecko má to nejhorší za sebou a ekonomika je na cestě k rychlému zotavení. Na svém Twitteru napsal, že rostoucí vývozy a příjem z turismu bude hlavním pohonem růstu.

Podle Tomáše Vlka má Turecko stále dobrou šanci se krizi vyhnout, je ale otázkou, zda to dokáže. Hrozbou podle něj je, že se situace v zemi může kvůli politickým zásahům vymknout z rukou.