Na Velký pátek si nakoupíte, v pondělí ne. Některé obchody budou mít otevřeno déle než obvykle

PRAHA O nejvýznamnějším křesťanském svátku, Velkém pátku, si lidé bez problému nakoupí. Některé obchody budou mít otevřeno dokonce déle než obvykle. Na Velikonoční pondělí však bude bušení na dveře hypermarketů marné.

Kdo chce nakoupit velikonoční čokolády či sladkosti pro koledníky, rozhodně by to neměl nechávat na poslední chvíli. Už dva a půl roku totiž v Česku platí zákaz prodeje v obchodech s plochou větší než 200 metrů čtverečních o některých svátcích. Kromě Velikonočního pondělí je to například 8. května a ještě dalších pět a půl dne v průběhu celého roku.

Paradoxně na Velký pátek, který je jedním z nejvýznamnějších církevních svátků, však obchody zůstávají otevřené. Když totiž zákon před více než třemi lety vznikal, byl Velký pátek, kdy si lidé tradičně připomínají ukřižování Ježíše Krista, ještě běžným pracovním dnem.

Ne všechny obchody ale zůstanou v pondělí zavřené. Výjimky mají například prodejny na letištích či v areálech vlakových a autobusových nádraží.

Firmy si přitom už na zákon pomalu začínají zvykat. Zatímco v roce 2017 Česká obchodní inspekce (ČOI), která na dodržování zákona dohlíží, evidovala prohřešky u obchodníků ve 14 případech, loni to bylo jen u osmi prodejců. „Zdá se, že se jejich chování zlepšuje. I v roce 2018 jsme ale našli obchody, které to nedodržely a prodávaly,“ říká mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

I společnost Alza, která dostala v této souvislosti opakovaně několik rekordních pokut, zavře v pondělí svou výdejnu. Firma se však kvůli dřívějším pokutám i výkladu zákona s obchodní inspekcí soudí – nyní se čeká na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. „Společnost nás požádala o odklad zaplacení pokut, dokud soud nerozhodne. Tomu jsme vyhověli,“ říká Fröhlich. „Alza.cz se i nadále domnívá, že zákon i Alze udělené pokuty jsou protiústavní,“ doplňuje mluvčí společnosti Patricie Šedivá.

Zavřeno být nemusí

Zákon obchodníkům nenařizuje přímo zavřít, zakazuje pouze prodej. V minulosti tak například hračkářství Hamleys na pražských Příkopech o svátcích otevřelo. Lidé si mohli hračky prohlédnout a vyzkoušet a využít zábavních atrakcí v prostorách prodejny.

Velké obchody však významnější dopady legislativy na tržby nepociťují. Lidé totiž nakupují v předstihu a firmy se jim tak snaží vyjít vstříc. Například Kaufland prodlouží v Praze, Brně, Ostravě či Plzni ode dneška do pátku otevírací dobu až do 23.00 hodin. „Když zákon vstupoval před dvěma lety v platnost, tak nás napadli, že budou klesat tržby řetězců. Ty přitom podle dat ČSÚ rostly,“ říká prezidentka Unie zaměstnanců obchodu Renáta Burianová.

To připouští i Svaz obchodu a cestovního ruchu. „Dopad na velké obchody s potravinami, které měl zákon potrestat, je minimální, většina zákazníků prostě udělá větší nákup den předem,“ potvrzuje prezident svazu Tomáš Prouza.

Mnohem větší problémy podle něj pociťují především menší krámky v nákupních centrech, kde je ale kvůli legislativě zavřený hypermarket. Pokud zůstane nákupní centrum otevřené, přijde výrazně méně lidí. Zisk tak často ani nepokryje náklady na provoz. „Největší ztráty dopadají na restaurace a kavárny v zavřených nákupních centrech – tam je to čistá ztráta, o den dřív si nikdo dvě večeře nebo dvě kávy najednou neobjedná,“ doplňuje Prouza.

Podle Asociace tradičního českého obchodu zákon nepomáhá ani menším prodejnám na vesnicích. „I když třeba česká nezávislá prodejna může mít otevřeno, zákazníci nechodí, neboť se nákupem předzásobí v nejbližším zahraničním řetězci. Pokud tedy drobný obchodník otevře, zisk mu to často stejně nepřináší, naopak mu vzrostou náklady,“ tvrdí Jan Hrdina, tajemník asociace.

Přísnější zákony u sousedů

V okolních zemích jsou ohledně práce o svátcích přísnější. Například v Rakousku či Německu je zavřeno o všech svátcích a nedělích. Slováci pak zákonnou povinnost zavřít obchody během všech 15 svátků v roce zavedli loni. „Slovensko je evidentně v této oblasti dále a blíže západní Evropě než my,“ uzavírá Burianová.

V Česku přitom dochází v současnosti spíše k opačnému trendu. Například počátkem března schválili poslanci ve třetím čtení, že ze zákonné povinnosti budou vyjmuty velkoobchody. Pokud zákon projde Senátem a podepíše ho prezident, tak například zaměstnanci velkoobchodního řetězce Makro budou muset o některých svátcích do práce.

Kromě toho teď v únoru doporučil zrušení zákona Hospodářský výbor. Pro byli zástupci ODS, TOP 09, SPD, jeden poslanec Pirátů a také dva poslanci vládního hnutí ANO.