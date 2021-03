Na Zanzibar už v dubnu? Některé cestovky rizikovou destinaci navzdory nejistotě nabízejí

PRAHA Cestovní kanceláře s nadcházející sezonou neházejí flintu do žita, a to ani v případě zakázaného Zanzibaru, kde chtěly trávit jarní prázdniny stovky Čechů. Plány jim však koncem února narušila jihoafrická mutace koronaviru a ostrov pro ně zůstává minimálně do 11. dubna zapovězený. Jen o pár dní pozdější termíny už jsou ale k mání.

Česko preferuje, aby očkovací pas vznikl na úrovni celé EU. Cestování by bylo snadnější Hned dva dny po konci zákazu, tedy od 13. dubna, nabízí dovolenou na exotickém Zanzibaru například cestovní kancelář Blue Style. „Po avizovaném zrušení zákazu opět očekáváme zvýšenou poptávku a jsme připravení klientům dovolenou zprostředkovat,“ sdělil serveru Lidovky.cz tamní provozní ředitel Ondřej Rušikvas. „Už nyní evidujeme rezervace na druhou polovinu dubna,“ dodal.

Navzdory nejistému vývoji pandemické situace termín 16. dubna pro odlet na Zanzibar nabízí i například CK Alexandria. „Situaci okolo Zanzibaru samozřejmě sledujeme. Aktuálně proto nabízíme termíny odletu pod statusem ,na vyžádání´. Zákazník si ho nemůže rovnou zakoupit, ale udělá on-line rezervaci a s ohledem na aktuální nařízení se zvolí další postup,“ vysvětlil pro Lidovky.cz mluvčí cestovní kanceláře Petr Šatný. „Nebude-li možné na Zanzibar cestovat ani po 11. dubnu, zákazník si bude moci vybrat jinou destinaci či dovolenou zcela oželet,“ dodal. Individuální řešení by v takovém případě klientům nabídla také CK Blue Style.

Stovky Čechů dovolenou stihly Pandemie, nepandemie, do únorového zákazu si však dovolenou na tanzanském ostrově užily stovky Čechů. Například cestovní agentura Invia podle své mluvčí Andrey Řezníčkové u Zanzibaru letos zaznamenala až čtyřnásobný růst prodejů oproti loňskému roku. “Je to velmi atraktivní destinace, o kterou byl v posledních měsících vysoký zájem,“ potvrdil také Rušikvas z CK Blue Style. Také v případě Čedoku se omezení bezprostředně dotklo zhruba tří set klientů, cestovní kancelář eviduje škody za deset milionů korun. Cestovat do Řecka půjde složitěji, nově se zařadilo mezi velmi rizikové země. Došlo i k dalším změnám Přítrž cestám na Zanzibar a do dalších rizikových zemí vláda udělala poté, co se v České republice potvrdila takzvaná jihoafrická mutace právě u navrátilců ze Zanzibaru. „U tří lidí z ČR máme podezření na nákazu novým typem koronaviru, tzv. jihoafrickou mutaci. Jedná se o osoby, které se vrátily ze Zanzibaru,“ oznámil ke konci února na Twitteru ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Další tuzemské cestovní kanceláře, jako například Fischer nebo Čedok, tak raději Zanzibar do konce zimní sezony definitivně odpískaly, zájezd ale lze zakoupit ve first minute nabídce na léto. „Ihned po vyhlášení zákazu cestování do zemí s vysokým rizikem nákazy zrušili zájezdy na Zanzibar, a to na celou zimní sezonu. Předpokládáme, že k rozvolnění zavedených opatření dojde s postupným proočkováním populace proti Covidu-19,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí Čedoku Eva Němečková.



Kromě Tanzanie nesmí Češi kvůli riziku takzvané jihoafrické a brazilské mutace Češi aktuálně do 11. dubna cestovat do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Zambie a Zimbabwe.