Nejsme Amerika. Se vstupem státu do ohrožených podniků bych byl opatrný, míní ekonom Karel Dyba

Praha Se vstupem státu do ohrožených podniků bych byl opatrný. Ve Spojených státech to po krizi 2008 a 2009 sice zafungovalo, ale my nejsme Amerika a navíc máme jinou historickou zkušenost, říká ekonom a bývalý ministr Karel Dyba v dalším z rozhovorů, v nichž se LN ptají osobností spojených s ekonomickou transformací na důsledky koronavirové pandemie.

LN: Jakým způsobem zasáhne koronavirus Českou republiku?

Tvrdý dopad koronavirového šoku na naši ekonomiku je už teď zřejmý. Připomínám, že Václav Klaus byl jedním z prvních, ne-li první, kdo hovořili o 15procentní ztrátě na hrubém domácím produktu (HDP) oproti situaci bez zákeřného viru. Může to tak být, může to být méně, ale i více. V závislosti na charakteru vážení zdravotních rizik epidemie vůči rizikům obrovských ztrát hospodářských a jejich pozdějších důsledcích ve společnosti obecně. Jde o klasické dilema něco za něco. A nezapomínejme, že každopádně jde o šok, který je jiný a větší než obvyklý cyklický vývoj, a za čísly o HDP jsou skryty osudy lidí a firem. Stát musí pomoci, ale stále platí, že stát, vláda i úřady takzvaně žijí z fungující ekonomiky, nikoliv naopak.