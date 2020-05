Německý turistický sektor je před kolapsem, bez práce se může ocitnout milion lidí

Berlín V německém turistickém sektoru by se do poloviny června mohl kvůli dopadům koronaviru až milion lidí ocitnout bez práce. V režimu kurzarbeit, kdy jim mzdu dorovnává stát, už nyní pracuje 70 procent zaměstnanců odvětví, které v zemi tvoří tři miliony pracovních míst. Na svém webu o tom s odkazem na německý svaz cestovního ruchu (BTW) píše týdeník Der Spiegel.

Do poloviny příštího měsíce by turistické odvětví v zemi mohlo přijít na tržbách o téměř 11 miliard eur (300 miliard korun), varoval svaz. Konkrétnější čísla zatím nejsou k dispozici, protože se posunul termín nahlašování insolvencí, řekl nedělníku Welt am Sonntag prezident BTW Michael Frenzel. „Provedli jsme anketu mezi téměř 11 tisíci cestovními kancelářemi a 2300 pořadateli. Podle ní se dvě třetiny z nich obávají v krátkodobém či střednědobém horizontu insolvence,“ uvedl Frenzel.



Kromě ztráty tržeb se na situaci turistického odvětví negativně odrazí i požadavky zákazníků na vrácení peněz. Ty by ji měly přijít na další tři až čtyři miliardy eur, sdělil prezident BTW.

Turistický průmysl se na hrubém domácím produktu (HDP) Německa podílí čtyřmi procenty. „Co do důležitosti jsme na stejné úrovni jako automobilový průmysl a výrobci strojů,“ zdůraznil šéf svazu.